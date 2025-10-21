Enfermera es investigada por intentar llevarse medicamentos del Hospital Regional de Lambayeque

El hecho sucedió esta mañana. La trabajadora de salud fue intervenida por personal de vigilancia del hospital, quienes al revisar su bolso encontraron frascos de antibióticos y analgésicos.

Una enfermera que laboraba en el área de emergencias del Hospital Regional de Lambayeque es investigada tras encontrarse en su bolso frascos de medicamentos cuando estaba por retirarse del referido centro de salud. La noticia fue confirmada por el director de dicho nosocomio, César Guzmán Saavedra.

La trabajadora fue intervenida por el personal de vigilancia quien, al solicitarle que abriera su bolso, se dieron con la sorpresa que estaba con los productos. Tras esto, la mujer fue detenida y se dio aviso a la Policía Nacional.

El director del Hospital Regional de Lambayeque indicó que se le ha entregado los videos de las cámaras de vigilancia a la Policía Nacional para contribuir con las investigaciones del caso. Asimismo, señaló que desconoce la cantidad de pastillas que intentó llevarse.

"(Tenía) antibióticos y analgésicos mayormente. La cantidad (de pastillas) ya lo estoy dejando por motivos de que está en proceso de investigación que tiene la Policía y Fiscalía. Me parece que es la primera vez (que ocurre este caso)", señaló Guzmán Saavedra a los medios de comunicación.

El caso también será derivado a la secretaría técnica del hospital para el inicio del proceso administrativo disciplinario contra la enfermera por este presunto hurto.