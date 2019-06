Policía rescató a dos niños | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Cortesía

Julio Chapoñán Juárez es un joven suboficial de la Policía Nacional, quien el último viernes se convirtió en un héroe al salvar de morir en un incendio a dos niños de 4 y 6 años, hijos de su vecina de la calle Los Nogales, del pueblo joven 9 de Octubre, en la ciudad de Chiclayo (región Lambayeque).

Según lo relatado por el agente, él se encontraba de franco en su vivienda, cuando una vecina tocó a su puerta pidiendo ayuda. Cerca a su casa se estaba produciendo un incendio.

“Al salir, escuché los gritos de una vecina pidiendo que rescaten a sus hijos. No lo pensé dos veces y entré: el humo me sofocaba y solo me guiaban los gritos de los niños que me llevaron hasta una habitación donde se encontraban escondidos. Felizmente pude rescatarlos”, contó el joven policía a la prensa.

Julio señaló que luego de sacar a los niños del edificio multifamiliar donde vivían, el padre de los menores los trasladó hasta un hospital para que reciban atención médica: “Ahora que sé que los niños se encuentran bien, siento una gran satisfacción. Sé que esta es mi vocación y estaría dispuesto a dar mi vida por las personas que lo necesiten, así no las conozca”, agregó.

El suboficial, quien labora en la comisaría del distrito de Monsefú, dijo que es su primera participación en un rescate de vidas, pero anteriormente ya ha defendido a mujeres que estaban siendo golpeadas por sus parejas.

“Para ser la primera vez, he accionado, a mi parecer, bien. En ocasiones anteriores he defendido a mujeres de ser golpeadas, pero todo de acuerdo a ley. Esto es parte de la carrera que yo escogí”, comentó el uniformado.