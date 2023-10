Lambayeque: advierten que los trabajos de descolmatación "no se están ejecutando de manera correcta"

Carlos Balarezo, especialista en riesgo y desastres, advirtió este viernes en RPP Noticias que los trabajos de descolmatación en las cuencas de los ríos "no se están ejecutando de manera correcta". Ello en el marco de las actividades para mitigar los posibles efectos del Fenómeno de El Niño en la región Lambayeque . "De acuerdo con la evaluación del Colegio de Ingenieros, a través de la Comisión de Gestión de Riesgos de Desastres que presido, estos trabajos no se están ejecutando de manera correcta y la propia Contraloría, a través de hito de control, ya lo ha confirmado. Entonces, ahí tenemos un primer problema a nivel de cuencas", mencionó el exjefe del Coer Lambayeque en el programa Encendidos.

27 Oct 2023 - 00:51

"¿Por qué no están realizando estos trabajos de manera correcta? Creo que es por el poco tiempo que queda de aquí a diciembre y, aparentemente, estas fichas técnicas no están bien elaboradas. Es más, se han reducido los puntos críticos a intervenir: ahora se está hablando de que son solamente noventa, se han terminado las actividades en 30 puntos críticos, hay aproximadamente otros 30 que se está avanzando y hay otros puntos críticos que no se han iniciado los trabajos y nos queda muy poco tiempo", explicó.