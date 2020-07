Según denunciaron los familiares, esperan por varias horas y hasta días recibir información de sus pacientes. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Cortesía

Familiares de pacientes internados con la COVID-19 en el Hospital Almanzor Aguinaga de EsSalud Lambayeque denunciaron que no reciben información diaria sobre el estado de salud de sus parientes.

Un joven, quien prefirió no identificarse por temor a represalias, dijo que su papá y su mamá estaban internados en la UCI, donde no se habilitó un teléfono, pues los médicos se comprometieron a llamar a los familiares, pero no lo hacen todos los días.



Su madre lamentablemente falleció, pero su padre continúa internado en la UCI y no recibe información diaria de cómo se encuentra. Los médicos lo llaman dejando un día o dos.



Como este joven, decenas de pacientes esperan en la puerta del hospital algún informe de sus familiares infectados con la COVID-19.



La Defensoría del Pueblo en Lambayeque también recibió decenas de denuncias y emitió un informe exhortando a los médicos de EsSalud a mejorar los niveles de información a los familiares. Dado que por un tema de prevención no se permite el ingreso de los familiares al hospital.

EsSalud Responde

Al respecto la Red Asistencial de EsSalud Lambayeque emitió un comunicado donde asegura que todos los días se brinda información a un familiar de cada paciente a través de las líneas habilitadas, por lo que descartan que haya familiares sin información de sus pacientes.



Manifestaron que en algunos casos son tres o cuatro los familiares de pacientes que llaman al día e insisten en tener información pese a que se les comunica que ya se les brindó.



Además, invocaron a comprender la contingencia que se vive en las unidades y hospitales COVID-19, toda vez que se brinda información luego de la visita médica y una sola vez al día, debido a que los médicos de guardia ingresan sin celular a la zona COVID-19 y para evitar contagios no pueden salir con frecuencia del área.