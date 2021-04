Cuatro alumnos del nivel primaria con sus cuadernos frente a una computadora recibian clases del programa Aprendo en Casa. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Leonardo Muñoz

Representantes de la Unidad de Gestión Educativa Local (Ugel) Chiclayo y personal de la Policía Nacional intervinieron una institución educativa particular en la cual un grupo de alumnos recibía clases virtuales, pese a que en la región Lambayeque no está permitida la presencialidad.

Las autoridades encontraron, en el colegio privado Las Mercedes, ubicado entre las calles Costa Rica y Salas, en el distrito de José Leonardo Ortiz, a cuatro niños del nivel primaria con sus cuadernos frente a una computadora recibiendo las clases del programa Aprendo en Casa. Aunque se presume que había más.

Al ingresar al local se pudo observar varios libros, cuadernos y mochilas que habrían sido abandonadas, según señaló el director de la Ugel Chiclayo, Ángel Salazar Piscoya. Además, Salazar dijo que algunos alumnos fueron escondidos en el tercer piso de la vivienda.

“Hay mochilas, hay una versión de que están escondidos en el tercer piso, no nos dejan ingresar, ya la Policía está interviniendo. Hay cuatro aulas, pizarras, incluso hasta comida han dejado, parece que han salido corriendo”, precisó.

Además, el colegio no reunía las condiciones de seguridad para su funcionamiento. "Se les ha solicitado los documentos, pero no los presentan, a simple vista no reúne condiciones para su funcionamiento. Puede ser clandestino, no muestra la licencia de municipalidad, no hay certificado de Defensa Civil, ni los documentos de autorización para dictar clases. Dicen que los tienen, pero no exhiben”, detalló el funcionario.

El promotor de este colegio, César Rioja, dijo que prestaban los equipos tecnológicos para que los niños puedan acceder a sus clases debido a que no tienen cómo acceder a sus clases virtuales. Sin embargo, los funcionarios de la UGEL aclararon que no están permitidas las actividades escolares presenciales.

Tras la intervención de las autoridades educativas y policiales, personal de Fiscalización de la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz clausuró temporalmente dicho local por vulnerar las normas sanitarias.

En el local se pudo observar varios libros, cuadernos y mochilas que habrían sido abandonadas. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Leonardo Muñoz

Intervenciones

A la fecha, cuatro colegios privados han sido intervenidos en lo que va del año por realizar clases presenciales, informó el director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Chiclayo, Salazar Piscoya.

La autoridad educativa detalló que las intervenciones se dieron en dos colegios de José Leonardo Ortiz, uno en Monsefú y otro en el distrito de Tumán. Según precisó, en todos ellos se inició un proceso administrativo sancionador por vulnerar las normas sanitarias, pues ningún colegio tiene autorización para realizar actividades presenciales.

El promotor del colegio dijo que prestaban los equipos tecnológicos para que los niños puedan acceder a sus clases. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Leonardo Muñoz

NUESTROS PODCAST

Experiencia de aprendizaje: Ciudadanía y convivencia en la diversidad. | Competencias: - Se comunica oralmente en su lengua materna.