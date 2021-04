El regreso a clases presenciales ha generado polémica en las regiones del país por el temor a que los contagios de la COVID-19 se incrementen. | Fuente: Facebook | Fotógrafo: Gobierno Regional de Arequipa

El Ministerio de Educación informó que a partir del 19 de abril, el servicio educativo empezaría a tener algún nivel de presencialidad en algunas instituciones. Además, precisó que el "proceso es voluntario", ya que es una decisión de las familias y, en general, de la comunidad educativa.

Ante esta propuesta, autoridades y docentes de regiones como Huánuco, Piura, Áncash, Puno, Lambayeque y Pasco indicaron que sus jurisdicciones no reúnen las condiciones adecuadas para volver a clases presenciales, debido a que existe un alto riesgo de contagio de la COVID-19. Aquí el repaso.

Huánuco: "Padrón el Minedu no se ajusta a la realidad"

El director regional de Educación de Huánuco, Rosendo Serna Román, dijo que no existen condiciones favorables para el retorno a clases semipresenciales y que el padrón del Ministerio de Educación, que indica que hay 1 634 instituciones educativas en esta región aptas para esta directiva, no se ajusta a la realidad.

Señaló que la presencialidad podría poner en riesgo la salud de la comunidad educativa, en general, porque todavía hay una tasa alta de contagios.

El funcionario explicó que la Dirección de Educación ya conformó un comité de evaluación que revisará cada caso en concreto para decidir el reinicio de clases presenciales.

"En el caso de Huánuco está exponencialmente elevado el nivel COVID y la situación no baja. Las condiciones no están dadas para poder regresar a las clases en forma semipresencial, puede haber alguna institución educativa unitaria por ejemplo donde el profesor viven en esa zona y nunca ha salido de ahí, esa si puede iniciar. Pero, el profesor que va de zona urbana a zona rural no puede porque ese profesor puede llevar el contagio, ¿A quién le echamos la culpa si alguien muere?", dijo.

Serna recordó que las 11 provincias de Huánuco no tienen capacidad para atender casos de la COVID-19 porque en toda la región solo hay dos hospitales que soportan la demanda de pacientes.

Según el reporte de la Dirección Regional de Salud, esta región a la fecha registra un total de 50 732 casos positivos del nuevo coronavirus, 1 711 personas han muerto y 37 pacientes aún permanecen internados en UCI.

El director Regional de Educación de Piura, Elvis Bonifaz, dijo que la salud y la vida son priorizadas antes que el dictado de clases presencial. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Vanesa Jiménez

Piura: Diresa recomienda no volver

La Dirección Regional de Salud emitió un informe a través del cual informó que la curva de casos se sigue incrementando en Piura, por lo que es "peligroso" el retorno a la presencialidad de los escolares.

Ante esto, el gobernador de Piura, Servando García Correa, ratificó que Piura no reúne las condiciones para retomar las clases presenciales o semipresenciales y descartó que el 19 de abril haya clases en los colegios focalizados por el Ministerio de Educación.

La autoridad expresó que el objetivo es no exponer a la comunidad educativa y que las clases se conviertan en un vehículo para trasladar el virus.

"Nosotros tenemos que asumir con suma responsabilidad. En este momento con las cifras analizadas, para nosotros no están las condiciones para el inicio de clases (semipresenciales). Pero, la evaluación será dinámica y en su momento si la Dirección Regional de Salud, el Minedu, el Comando COVID no dicen que si puede lo haremos con mucho gusto", indicó.

La misma posición fue compartida por los directores de las 12 UGEL de la región y por los dirigentes del Sindicato Magisterial (SIMA) de Piura, quienes señalaron que un aproximado de 19 mil docentes de su gremio no acudirán a dictar clases presenciales pese al anuncio del ministro de Educación, Ricardo Cuenca, quien estuvo el lunes en la región para, entre otras actividades, coordinar el regreso a las aulas.



El director Regional de Educación, Elvis Bonifaz, dijo a RPP Noticias que ninguno de los 500 mil estudiantes de Piura regresará en abril a la clases presenciales debido a que no existen las condiciones sanitarias.

“La vida está por encima de todo. La Salud es un derecho fundamental, la Educación también lo es, pero, en este caso es más importante la salud. Para prevenir posibles contagios, bajo mi responsabilidad se ha tomado la decisión de no empezar de manera presencial en todas las Ugeles”, explicó.

El dirigente de dicho sindicato, Miguel Puescas, dijo que no están dadas las condiciones sanitarias para el reinicio de clases en la región por el incremento de casos de la COVID-19 y aseguró que a la fecha, 230 maestros, y 29 niños y adolescentes de 0 a 19 años han perdido la vida a causa de la pandemia.

Puescas precisó que el Gobierno Nacional no debería promover las clases presenciales sino, más bien, garantizar las condiciones para las clases remotas, para lo cual, dijo, debe brindar tablets tanto a estudiantes como a los docentes. Además, debería mejorar la conectividad.

El Minedu focalizó 1 174 escuelas de la zona rural que estarían habilitadas para la presencialidad y que comprenden a más de 40 mil estudiantes y más de 3 200 docentes.

Según la Dirección Regional de Salud, a la fecha Piura registra más de 94 mil casos confirmados de la COVID-19, de ellos 3 690 han fallcido y 90 personas permanecen en UCI.

Las autoridades de Salud y Educación señalaron que las condiciones actuales no permiten un regreso a clases presenciales. | Fuente: Cortesía | Fotógrafo: Dirección Regional de Educación

Áncash: Descartan retorno a clases presenciales

Las autoridades sanitarias y educativas de la región Áncash descartaron el retorno a las clases presenciales debido a que no existen las condiciones epidemiológicas ante los altos índices de contagio y fallecidos a causa de la COVID-19.

El director regional de Educación de Áncash, Marco Flores Blas, afirmó que es difícil que se cumplan todos los lineamientos que exige el Ministerio de Educación en los 531 colegios que se han habilitado en la región para retomar las clases con algún grado de presencialidad.

Al respecto, el jefe de Epidemiología de la Dirección Regional de Salud de Áncash, Jaime Salazar Vargas, señaló que en la región ya se ha detectado la variante brasileña del nuevo coronavirus, la cual es más agresiva y tiene la capacidad de producir formas más graves de la enfermedad, por lo que recomendó no volver a la presencialidad de clases.

“Es muy difícil que Ancash se puede iniciar este procedimiento de retorno a la semipresencialidad. Muy por el contrario, para nosotros es la salud y la vida es lo primero. Si no puede implementar la norma, seguiremos luchando por garantizar la conectividad”,

Según la Sala Situacional COVID-19, en Áncash hay más de 63 mil casos confirmados. Además, en las últimas 24 horas fallecieron 28 personas, lo que representa la cifra más alta en todo el periodo de la pandemia.

En Puno los niños deben ir a los cerros para conseguir señal de Internet y asistir a las clases virtuales. En octubre del 2020 la granizada no pudo con las ganas de aprender de estos niños. | Fuente: Cortesía | Fotógrafo: Fredy Cruzado

Puno: Ningún colegio declarado como "apto" para el retorno

El director regional de Educación de Puno, Hugo Didí Apaza Quispe, indicó que en esta región ninguna institución está declarada apta para reiniciar clases presenciales o semi presenciales.

Apaza Quispe señaló que, si bien algunos centros educativos se encuentran en zonas rurales, no se garantizan las medidas de bioseguridad, la predisposición de la comunidad ni la adecuación del local de la institución.

“En nuestra región no tenemos ninguna institución apta que pueda brindar el servicio educativo semipresencial. Lo que el Ministerio de Educación ha publicado, son las escuelas habilitadas de áreas rurales con escasos estudiantes, pocos profesores y escasa movilidad”, dijo.

El funcionario acotó que desde el Ministerio de Educación se ha declarado a mil 821 centros educativos habilitados por estar ubicados en el sector rural.

Las provincias de Puno están consideradas dentro del nivel muy alto y extremo, de acuerdo a las disposiciones del Gobierno Central.

Mientras tanto la Dirección de Salud informó que en las últimas 24 horas, 13 personas fallecieron a causa de la COVID-19 lo que a la fecha suma un total de 1540 personas que han perdido la vida a causa de esta enfermedad. Además, hasta el momento se registran 44 553 casos positivos del nueco coronavirus.

Pasco: Docentes acuerdan no acatar resolución

En asamblea regional, los docentes asociados al Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de la región Pasco (Suter) acordaron no acatar la resolución ministerial 121 del Minedu, que indica el retorno a las clases semipresenciales, según informó Roy Palacios Ávalos, secretario de dicho gremio.

El dirigente presentó el acuerdo ante el Gobierno Regional de Pasco y pidió la inaplicabilidad de la resolución debido a que no se tienen las medidas de bioseguridad que garanticen la salud de estudiantes y docentes.

“Estamos pidiendo al gobierno regional no aplicar la resolución ministerial 121, en la que nos obligan a retornar a clases semipresenciales sin considerar las medidas respectiva de bioseguridad”, explicó.

El secretario del Suter dijo que, a la fecha, en Pasco hay 21 592 mil contagiados, 450 fallecidos a causa de la COVID-19 y en esas condiciones no pueden volver a las clases.

Las autoridades de Lambayeque consideraron que la alta tasa de contagios de la COVID-19 imposibilita volver a clases presenciales. | Fuente: Cortesía

Lambayeque: Todos "en riesgo de contagio"

El gerente regional de Educación de Lambayeque, Daniel Suárez Becerra, afirmó que no existen condiciones para que los escolares retornen a las clases semipresenciales, debido al incremento de casos por la segunda ola de la COVID-19, lo que imposibilita garantizar la salud de los estudiantes.

En declaraciones a RPP Noticias, indicó que toda la comunidad educativa corre peligro de contagiarse.

“En esas condiciones no estamos con la seguridad inicial. Debería ser flexible, en regiones que pueden hacerlo que lo hagan, en Lambayeque no. Además, debe ser gradual y debe ser voluntario”, dijo.

Suárez señaló que los actuales indicadores de casos positivos por la COVID-19 van a servir para realizar evaluaciones que serán decisivas para que los menores asistan a las instituciones educativas, decisión que deben realizar de manera conjunta el Ministerio de Educación con el Ministerio de Salud.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿La variante británica de la COVID-19 es más letal? El Dr. Elmer Huerta responde: