Desde el pasado 13 de noviembre, la menor se encuentra internada en el hospital regional | Fuente: Andina

Los familiares de la niña de dos años que fue abusada sexualmente en Chiclayo, Lambayeque, viven un calvario pues, sumado al delicado estado de salud de la menor tras la agresión, denuncian que la Policía no ha detenido a nadie tras más de una semana de los hechos delictivos.

Según indicaron a RPP Noticias, la Fiscalía tampoco ha determinado ninguna responsabilidad en el caso, pese a que ellos han denunciado como presunto agresor a un amigo de la familia que, en la reunión social donde sucedieron los hechos, fue sorprendido cerca al cuarto de la víctima después de ausentarse durante varios minutos.

Debido a esta situación, la familia realizó ayer, domingo, una jornada de protesta y una vigilia para solicitar a las autoridades que se agilicen las investigaciones y que el caso no quede impune.

“Lo que pedimos nosotros es que se haga justicia, que este caso no quede impune como tantos otros. Por favor, presidente Castillo, ayúdenos con este caso, que no quede impune y que el culpable no quede en las calles, libre, porque puede dañar a otros niños. Ayúdenos, por favor, a llegar hasta lo último con el juicio hasta que este hombre vaya preso, con cadena perpetua, porque el daño ha sido a una niña de 2 años”, señaló la madre de la niña.

La familia de la menor indicó que el principal sospechoso fue puesto en libertad tras ser interrogado en la comisaría local. La Policía habría indicado que no hay pruebas convincentes de la supuesta culpabilidad del sujeto.

Mientras tanto, la niña aún está internada en el Hospital Regional de Lambayeque tras confirmarse por el médico legista que sí sufrió abuso. Su estado, según las autoridades médicas, es estable por ahora y no va a ser sometida a operación como inicialmente se pensó.



Los hechos

La agresión sexual habría ocurrido en una reunión familiar el pasado 13 de noviembre, en el distrito de La Victoria, Chiclayo, según consta en el acta de denuncia verbal presentado en la delegación policial.

Según el documento, todo ocurrió aquel domingo, por la tarde, cuando los padres de la niña acudieron a una reunión entre amigos, donde estuvieron libando licor. Llegada la noche, se retiraron a su domicilio sin imaginar que a la mañana siguiente la pequeña les manifestaría sentir un malestar en el abdomen.

La madre de la niña contó a la policía, según obra en el acta, que, al cambiarle el pañal, la pequeña estaba lastimada, por lo que procedió a llevarla a la posta de salud 'Paul Harris', donde el médico tratante les advirtió que podría tratarse de un caso de violación.

Frente a este hecho el abogado de la familia, Jesús Fernández, manifestó que todos los que estuvieron presentes aquel día en la reunión familiar son sospechosos del hecho.

RPP Noticias logró conversar con la abuela de la menor, quien pidió celeridad en las investigaciones y que se sancione a los que resulten responsables. En tanto, la Defensoría del Pueblo intervino de oficio y visitó a la niña en el Hospital Regional para verificar que reciba todas las atenciones médicas.

“La niña esta recibiendo todas las atenciones. Un equipo de especialistas del Ministerio de la Mujer está brindando el soporte legal y psicológico a la familia. Pedimos a la Fiscalía que se investigue y se sancione a los responsables”, anotó la comisionada de la oficina defensoríal, Mariela Carillo.