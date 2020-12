Anselmo Lozano dijó que no se someterá a ninguna evaluación. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: RPP

El gobernador regional de Lambayeque, Anselmo Lozano Centurión, deberá someterse a un examen psicológico para determinar su capacidad mental para ejercer el cargo, luego que el Consejo Regional aprobara, por mayoría, este acuerdo.



El pedido fue planteado por la consejera regional Glender Núñez García y recibió el respaldo de seis de sus colegas. Ella señaló que "no observa coherencia entre lo que dice y hace el gobernador", por lo que consideró necesario que la máxima autoridad de Lambayeque pase por esta evaluación médica.



En la sesión virtual del Consejo también se aprobó que todos los consejeros pasen por pruebas psicológicas, psiquiátricas y toxicológicas por una entidad acreditada ante el Ministerio de Salud. Con ello, en los próximos días, se publicará el acuerdo regional para oficializar su contenido.



En el 2019, la consejera Glender Núñez ya había realizado este pedido, pero en esa oportunidad el pleno lo rechazó.



No tiene sustento legal



Por su parte, el gobernador Anselmo Lozano calificó de "folclórica" y "arbitraria" la decisión tomada por el pleno del Consejo. Incluso, advirtió que evaluará denunciarlos por abuso de autoridad pues considera que los consejeros no tienen tal atribución.



“Están cometiendo un abuso de autoridad y pidiendo algo que no tienen argumento legal, deberían estudiar bien la Ley Orgánica y saber cuáles son sus facultades. No me someteré a ninguna evaluación”, enfatizó.



La autoridad regional fue claro en indicar que si los consejeros quieren someterse a una prueba psicológica que lo hagan; pero en su caso, no lo realizará ya que es una persona sana mentalmente pues cuenta con autorización para portar armas de fuego.



Finalmente, cuestionó el trabajo que hasta la fecha han realizado a favor de la región por el cual reciben una dieta que, según dijo, no justifica el desempeño que tienen.