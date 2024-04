Lambayeque: miembros de congregación religiosa fallecieron en accidente de tránsito en Jayanca

Tres integrantes de una comunidad religiosa murieron luego de que el mototaxi en el que iban impactó contra una camioneta. El hecho ocurrió la noche del martes, 23 de abril, en la vía Jayanca-Salas, a la altura del sector Noria Nueva, en la región Lambayeque.

De acuerdo a la Policía Nacional, dos de los ocupantes, Juliana Bayona y Ronald Vilela, murieron en el lugar del accidente. En tanto, el conductor del vehículo menor, identificado como Pedro Sirlopú, fue trasladado al hospital Almanzor Aguinaga, en donde falleció la madrugada de este miércoles.

Silvia Vallejos, esposa de Vilela, quien era pastor evangélico, exigió justicia y que el o los ocupantes de la camioneta involucrada en el hecho puedan ser encontrados y que se sancione drásticamente.

"La camioneta, no sabemos nada, se fugaron, no sabemos nada, si están, no sabemos absolutamente nada, los han dejado botados ahí, tirados. Pido justicia por mi esposo, por las tres personas", manifestó.

Documentos policiales en el vehículo

Testigos del accidente indicaron que el mototaxi terminó completamente destruido, mientras que la camioneta quedó con las llantas hacia arriba tras el choque. Además, se supo que en el auto se encontraron documentos que pertenecerían a un agente policial, por lo que se investigan los hechos.

A esta hora, el cuerpo de las víctimas se encuentra en la morgue de Chiclayo, dónde se realizan los exámenes correspondientes.