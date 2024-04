Lambayeque: familiares de víctima de feminicidio piden que se detenga al principal sospechoso

Lambayeque "Por el momento, hasta ahorita no se sabe nada de este señor", dijo la hija de la víctima

"Por el momento, hasta ahorita no se sabe nada de este señor", dijo la hija de la víctima | Fuente: RPP

Familiares de Tomasa Sandoval Ferroñan, mujer que fue asesinada el pasado 8 de abril en el distrito de San José, en la región Lambayeque, pidieron a las autoridades y a la Policía Nacional del Perú que se dé con la ubicación del criminal.

Félix Pérez Pérez es el principal sospechoso del feminicidio y sobre él pesa una orden de detención preliminar por 72 horas. Así lo sostuvo Milagros Jiménez, hija de la fallecida.

"Por el momento, hasta ahorita, no se sabe nada de este señor. Se encuentra prófugo, se encuentra no habido. Ya pasaron 12 días de la muerte de mi madre y este señor se encuentra huido. Hasta el momento no se sabe absolutamente nada. Yo estoy exigiendo justicia para mi madre. Que este feminicida, este asesino, este caso que ha ocurrido no se quede impune", manifestó.

Víctima y su pareja discutieron el mismo día del crimen

Milagros Jiménez, hija de la fallecida, recordó que su madre convivía con Félix Pérez Pérez. Y el mismo día en que falleció su madre, ella recibió una llamada de Pérez, quien le indicó que había discutido con su pareja e iba a salir del lugar. Incluso le pidió que, por favor, cuide de su hijo de 12 años, fruto de la convivencia entre ambos.

Para Milagros Jiménez, esta llamada fue prácticamente una confesión de lo sucedido. Posteriormente, cuando llegaron al hogar donde ellos vivían, encontraron a Tomasa Sandoval en el suelo, con una herida a la altura del pecho. Cerca de ella se encontró el cuchillo con el que se había perpetrado el crimen.

Milagros Jiménez señaló que Félix Pérez cuenta con familia en la selva, por lo que presume que pudo haber fugado hacia allá. La hija de la víctima reiteró su pedido de que este hecho no quede impune.