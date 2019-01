Juramentación nuevo Gobernador Regional de Lambayeque | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Cortesia

El primer día del año 2019, Anselmo Lozano Centurión, juró como el nuevo Gobernador Regional de Lambayeque, en una ceremonia que se realizó en el auditorio de la sede regional.

Durante su discurso,el flamante mandatario regional se comprometió a mejorar el servicio de Salud en todos los establecimientos médicos de la región y pidió a los galenos, cambiar la actitud y saber servir a la población.

“Todos deben poder atenderse en los hospitales de la región, vengan del lugar que vengan; para ello se invertirá en la infraestructura y la capacitación del personal”, señaló el nuevo Mandatario Regional.

La nueva autoridad, también cuestionó el proceso de transferencia dejado por la gestión saliente de Humberto Acuña Peralta, indicando que no es creíble y no se ha podido verificar pues no han recibido información alguna.

Asimismo advirtió que de los 271 expedientes que ha dejado la gestión anterior solo 171 proyectos de inversión son factibles, pues se han encontrado muchos expedientes técnicos duplicados.

En esta ceremonia también participaron algunos funcionarios designados en las gerencias regionales y los nuevos consejeros regionales.