Lambayeque: Policía frustra asalto en una sede de Caja Piura

La Policía Nacional confirmó que uno de los delincuentes falleció. Había llegado a la agencia bancaria con otros dos cómplices, pero uno de ellos escapó.

Un sujeto que participó junto a otras dos personas en un intento de asalto a la sede de Caja Piura ubicado en la avenida Mariscal Ramón Castilla, en la ciudad de Lambayeque, se quitó la vida luego de que policías frustraran sus planes de llevarse el dinero que había en dicha agencia bancaria.

Julio Alejandro Antonio Navarro, de 33 años, es el nombre de esta persona que se disparó a si mismo en la cabeza usando el arma de fuego que tenía. Según un video registrado por la PNP, el hombre estaba acorralado por los efectivos que le pedían dejar su pistola en el piso, pero este prefirió autolesionarse.

Sobre los otros dos hombres que acompañaban a Navarro, uno pudo escapar y el otro fue detenido con vida por las autoridades. Este último fue identificado como Julio Alejandro Antonio Navarro de 33 años, quien tiene nueve ingresos al penal de Picsi.

El general Luis Ángel Bolaños, jefe de la región policial de Lambayeque, informó a los medios de comunicación que el fallecido tenía antecedentes penales. Asimismo, indicó que las armas usadas en este intento de asalto habrían sido conseguidas a su vez en dos asaltos recientes, uno de ellos a la sede de la Sucamec.

Bolaños informó que se maneja la hipótesis de que hay una cuarta persona involucrada en este hecho delictivo y se hacen las diligencias de ley para esclarecer al detalle todo lo acontecido.

Pronunciamiento de Caja Piura

Javier Bereche, presidente del directorio de Caja Piura, informó para el programa Economía Para Todos de RPP que el hecho sucedió a la 1:20 de la tarde y que uno de los trabajadores que había en la agencia pudo activar a tiempo la alarma para llamar a la Policía.

Bereche manifestó que uno de los asaltantes se auto eliminó tras verse acorralado por las autoridades. Asimismo, aclaró que ningún

trabajador o cliente que estaba en la agencia bancaria resultó herido tras este intento de asalto.

"Este protocolo de seguridad ha llevado que nuestros clientes y trabajadores resulten ilesas ante estas situaciones. En este momento la agencia la hemos cerrado porque evidentemente ha sido un shock traumático para todos. Estamos acompañando psicológicamente

a todos", indicó el funcionario.

