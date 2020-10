Padres lograron renovar sus documentos y tramitar el DNI para su bebita, luego de viajar tres días desde Cañaris. | Fuente: RPP Noticias

Tres días tuvo que caminar una pareja de esposos desde el centro poblado de Santa Lucía, en el distrito de Kañaris, ubicado en la provincia de Ferreñafe, sierra de la región Lambayeque, para tramitar, ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), el DNI de su bebe recién nacida.

Y aunque en un primer momento, a Eduardo Ayala Chucas y Florencia Leonardo López les negaron la atención debido a que no sacaron cita con anticipación, finalmente, lograron hacer la gestión tras el llamado que hizo RPP Noticias, la mañana del viernes, a través de la Rotativa del Aire, edición regional de Chiclayo.

Los padres contaron a RPP que no tenían conocimiento de que tenían que sacar una cita, porque en la zona rural donde viven, no tienen acceso a internet y tampoco hay oficina de Reniec. Además, en la zona no hay transporte continuo y la pandemia ha empeorado esta situación. Por eso tuvieron que caminar durante tres días por trochas destruidas, arriesgando la vida de su bebe, nacida el 1 de setiembre.

“Es bastante difícil regresar (a Santa Lucía) porque vivo muy lejos. Con mi bebita he caminado tres días para venir al Reniec. Ojalá me puedan ayudar”, expresó en un primer momento, el papá.

Entonces, RPP Noticias, mediante su Rotativa del Aire - Edición Chiclayo que va de 6 a 8 a.m. en esta región, se comunicó con el jefe zonal del Reniec, Pedro Merino León, quien atendió el caso e hizo que la institución brinde las facilidades a los usuarios afectados.

“Es un caso muy especial. Sabemos de la dificultad de conectividad en esta zona andina. Ya hemos dispuesto que los atiendan y les den todas las facilidades. Agradecemos a RPP por comunicarnos estos casos”, manifestó la autoridad.

Ayala y su esposa dijeron que su pequeñita, a quien bautizaron con el nombre de Juli, necesitaba su DNI para poder ser atendida en los centros de salud. Además, los dos padres renovaron sus DNI, ya que se encontraban vencidos y no podían gestionar su canje debido a la paralización de labores públicas por la pandemia.

“Agradezco a RPP, porque ya voy a poder inscribir a mi bebé para que tenga su DNI. Me han atendido rápido”, declaró el poblador de la zona rural.

Kañaris, con más de 15 mil habitantes y ubicado a unas seis horas en bus de Chiclayo, no cuenta con oficina del Reniec y Ferreñafe, la capital provincial, sí tiene pero no está operando por la pandemia. La única oficina que ha reabierto es la de Chiclayo.

En los exteriores de esta sede se observan filas de personas que llegan a realizar diversos trámites, y varios no conocen que tienen que sacar una cita previa.