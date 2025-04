Lambayeque: reo fugado de carceleta judicial dice que cuando burló seguridad no le pidieron documentos

El reo, identificado como Eber Tiparra Zapata, manifestó que se cubrió con una toalla "como si fuera una chalina" para evitar ser reconocido.

El condenado a cadena perpetua Eber Tiparra Zapata, alias ‘Chacho’, quien fugó de carceleta del Poder Judicial de Lambayeque, dijo que salió por la puerta principal y que los efectivos policiales no le solicitaron sus documentos.

Al momento de su recaptura por agentes de la División de Investigación de Alta Complejidad (Diviac), el hombre detalló que se hizo pasar por otra persona que era llamado para recobrar su libertad.

“He escuchado que han mencionado un nombre de la cuatro o de la tres, yo he visto que uno de mi celda ha salido y como no se fueron a avisar a la cuatro, yo me he parado y he salido a todo o nada. […] Con mi toalla me he cubierto como si fuera una chalina y ahí he salido con mi cabeza gacha y no me han pedido documentos”, indicó el reo.

Efectivos son investigados por la fuga

Por su parte, el jefe de la División de Investigación Criminal de Chiclayo, el coronel César Díaz Jauregui, anunció que los tres efectivos de la Policía Judicial que realizaban labores durante la fuga del hombre vienen siendo investigados por Inspectoría.

Eber Tiparra Zapata había sido capturado el domingo pasado en Chepén tras ser acusado por el delito de robo y la muerte de una mujer.