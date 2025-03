Lambayeque: SuSalud cierra temporalmente hospital Referencial de Ferreñafe por peligro de colapso

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El médico Frank Guevara señaló que, debido a la medida impuesta por SuSalud, se dejarán de atender unos 80 pacientes al día. | Fuente: RPP

La Superintendencia Nacional de Salud (SuSalud) cerró de forma temporal el hospital Referencial de Ferreñafe, en la región Lambayeque, ante el riesgo inminente de colapso.

Los pacientes indicaron a RPP que desconocían sobre la medida impuesta por SuSalud a medio día de este martes, 11 de marzo, por lo que mostraron su malestar. Los usuarios se acercaron al establecimiento por citas, controles y emergencias; sin embargo, tuvieron que retirarse del nosocomio sin recibir atención médica.

“[Está] mal. Han venido de emergencia y no atienden. No es así. Ellos deben de atender a la gente por igual, deben de decir y explicar por qué se ha cerrado. Ellos no explican, brutalmente dicen [que] no hay atención, una está parada aquí desde las ocho de la mañana”, indicó una paciente afectada.

Piden la implementación de hospitales móviles

Por su parte, el médico Frank Guevara señaló que, debido a la medida impuesta por SuSalud, se dejarán de atender unos 80 pacientes al día. Por tanto, solicitó de forma urgente a las autoridades que implementen hospitales móviles para garantizar la atención de los pacientes.

Por otro lado, la gerencia regional de salud emitió un comunicado a través del cual mostró su desacuerdo con la medida debido a que asegura que esta se tomó sin tener en cuenta la alta demanda de pacientes. En ese sentido, anunció que tomará medidas legales y administrativas contra SuSalud, a fin de garantizar la continuidad de los servicios médicos.