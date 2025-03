Gobernador de Lambayeque rechaza propuesta para que segunda fase del proyecto Olmos pase a manos del Midagri

Jorge Pérez Flores manifestó que el Poder Ejecutivo no tendría la capacidad para manejar un proyecto tan grande.

El gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez Flores, rechazó la propuesta que hizo el ministro de Desarrollo Agrario, Ángel Manero, para que la segunda fase del proyecto Olmos pase a manos de su sector y deje de ser manejado por la empresa Novonor, que hasta el 2020 se llamaba Odebretch.

Pérez Flores remarcó que el Ejecutivo no tendría la capacidad de manejar un proyecto tan grande. Esto, en su opinión, por la pasividad y lentitud en la manera cómo trabajaron en otros proyectos emblemáticos.

El gobernador lambayecano expresó que si el proyecto Olmos, donde se irriga a más de 70 mil hectáreas de productos de agroexportación, se detiene por la demora del proceso y esta pretensión del Estado, los que asuman esta decisiones deben correr con toda la responsabilidad.

"No tengo yo ningún conflicto de interés para que siga una empresa Novonor. Eso no está en discusión por parte del gobernador. El Estado no ha sido un buen conductor de un proyecto, no ha hecho un buen trabajo con respecto a Majes Siguas, no hizo un buen trabajo en Chavimochic o Chinecas. Lo que estamos pidiendo es que se amplíe hasta encontrar una empresa para que pueda conducir el proceso", manifestó ante la prensa local.

Proyecto Chinecas estará a cargo del Midagri

Como se recuerda, el ministro de Desarrollo Agrario, Ángel Manero, anunció en enero pasado que el Gobierno Regional de Áncash aceptó la propuesta de su sector para que les trasladen la tarea del financiamiento y ejecución del Proyecto Especial Chinecas.

"Queremos agradecer al Gobierno Regional de Áncash porque hoy día acaba de aceptar que Chinecas sea trasladado al Ministerio de Agricultura para que ejecute la obra. El Midagri va a lanzar esta obra bajo la modalidad Gobierno a Gobierno para que se ejecute, una vez hecho esto regresa al Gobierno Regional. Se lanzará en abril y en cuatro meses se conocerá quién se adjudicó el proyecto", expresó en el programa 'Economía Para Todos' de RPP.