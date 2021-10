Lambayeque: Tres pacientes con VIH abandonan tratamiento por influencia de iglesia evangélica

Chiclayo: Esta es la fachada de la iglesia pentecostal, ubicada en la Ciudad de la Amistad. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Henry Urpeque

Al menos tres pacientes abandonaron su tratamiento con VIH en la provincia de Ferreñafe, región Lambayeque, debido a la creencia de estar curados, según lo que les comentó un pastor de la Iglesia Pentecostal “La Cosecha”, denunció Ana Guevara, consejera educadora de pares y responsable del Programa de Tratamiento Antirretroviral del hospital Referencial de Ferreñafe.



La especialista indicó que los pacientes ya no quieren recibir sus medicamentos y que esto ha originado que su salud se complique en los últimos días.

“Ya se están sumando más pacientes a la iglesia que está liderada por un pastor ecuatoriano que les dice que 'ya están curados del VIH'. Hay dos adultos mayores que han abandonado el tratamiento hace buen tiempo y uno se encuentra internado. Creo que la información que está brindando este pastor es realmente preocupante porque están mal informando”, dijo.

La especialista indicó que en el programa de Tratamiento Antirretroviral de Gran Actividad (TARGA) no impide a los pacientes asistir a una Iglesia o profesar algún tipo de religión, pero sí es importante que no abandonen el tratamiento porque es la "única manera, comprobada científicamente", para mantenerse saludable y vivir más años si se tiene la condición de VIH positivo.

RPP Noticias llegó hasta la Iglesia Pentecostal “La Cosecha”, para conocer la versión del pastor. Pero una persona indicó que el religioso no daría declaraciones.

Vacunación COVID-19

Ana Guevara también indicó que este grupo de personas son muy vulnerables a la COVID-19, pero que no quieren vacunarse contra el coronavirus porque "el pastor les dijo que ya están curados del nuevo coronavirus".

“No quieren recibir la vacuna porque dice que ya el pastor los ha curado. También nos dicen que han decidido con su familia optar por no vacunarse porque ya están asistiendo a esta Iglesia pentecostal ´La Cosecha´ y que ahí los curan de la COVID-19”, explicó.

Ante esta situación, la Gerencia Regional de Salud de Lambayeque anunció que harán campañas de vacunación en las iglesias evangélicas.

El representante de la fraternidad de pastores en la región Lambayeque y que agrupa a unas 77 iglesias evangélicas, Daniel García, dijo que, como acuerdo, "han dejado a libertad de cada fiel elegir si se vacunan o no.

"El que tiene fe en la palabra puede ser sano por la palabra, pero muchos no tiene la suficiente fe, y pues, creo que tenemos que darle libertad a cada persona y cada persona tome la decisión de vacunarse o no, tomar los medicamentos o no", manifestó el pastor García a RPP Noticias.

Según el Repositorio Único Nacional de Información en Salud del Ministerio de Salud, en la provincia de Ferreñafe 38 mil 137 personas cuentan con las dos dosis de la vacuna contra la COVID-19, lo cual representa el 40% de la población objetivo. Y en la región Lambayeque, la cobertura de inmunización con las dos dosis alcanza el 46%.

