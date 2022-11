"Deporte aquí, Iglesia allá", gritaron los moradores para rechazar construcción de capilla en zona donde practican deporte los niños. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Javier Onofre

Un grupo de vecinos de la urbanización Sol de Galilea, distrito de Pimentel, provincia de Chiclayo, región Lambayeque, protestó en contra de la construcción de una capilla, en el terreno donde se pensaba inicialmente construir un polideportivo.

Los pobladores criticaron a la municipalidad distrital de Pimentel por haber donado el terreno destinado para la práctica del deporte de sus niños. Ellos explicaron que en la última sesión de concejo se decidió ceder esta área para que se edifique una capilla, velatorios y salón de usos múltiples para la parroquia.

Frank Díaz, miembro de la junta directiva de los vecinos, detalló que en este lugar de Chiclayo practican deporte aproximadamente 2 mil 500 niños. En la zona se han instalado arcos de fútbol y un net de vóley y todos los días acuden menores.

“Señor alcalde, señores regidores... Los niños quieren espacios para practicar sus disciplinas. No podemos privarlos de actividades recreativas. No nos oponemos a que se construya una iglesia, pero que no sea en el terreno donde iba a construirse el polideportivo”, precisó.

Remarcó que el concejo adoptó esta decisión luego de que otro grupo de vecinos recolectara firmas para la construcción de dicha parroquia. No obstante, mencionaron que cuando se les pidió las firmas no se les explicó que la edificación se haría en el terreno donde juegan los menores.

Los vecinos anunciaron que han enviado un pedido de reconsideración al concejo municipal y este lunes votarán los regidores respecto a este tema.

