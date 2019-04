Doña Irene, a sus 101 años, muestra su libro de recetas que acaba de estrenar. | Fuente: RPP Noticias

A sus 101 años, Doña Irene Arica, natural de Chiclayo, publicó su primer recetario con apoyo de sus hijos quienes decidieron difundir sus recetas para inmortalizarla en un libro.



“Yo me animé a hacer el libro para dejarles a mis hijos un recuerdo inolvidable, porque siempre tenían que agarrar mi libro para cocinar. Este va a ser un recuerdo inolvidable. Les dije aprendan bien y no me van a olvidar. Porque aquí en el recetario está todo bien hecho”, dijo a RPP Noticias.

Entre sus más exquisitas recetas se encuentran el Arroz con pato, el Seco de cabrito, Ceviche de chinguirito y la Empanada chiclayana. Además, Doña Irene comenta que uno de los secretos para cocinar bien es pesar adecuadamente los ingredientes.



Si quiere conseguir el recetario de Doña Irene lo puede adquirir en el jirón Neptuno 655, Pueblo libre, a la altura de la cuadra 16 de la avenida Mariano H. Cornejo. El destacado chef peruano Gastón Acurio compartió en Facebook la noticia del estreno del libro "Las recetas de Doña Irene".