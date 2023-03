“Les pido a los peruanos que nos ayuden con alimentos y agua”, el clamor de una congresista de Lambayeque para su región

"Todo está inundado, los desagües salen por todos lados, hasta en la ciudad [de Chiclayo]", detalló la congresista de Avanza País, Jessica Córdova. | Fuente: Congreso Comunicaciones

Al hablar sobre los estragos del ciclón Yaku en las localidades lambayecanas de Mórrope, Motupe y Olmos, la congresista por la región Lambayeque, Jessica Córdova (Avanza País), pidió el envío de alimentos y agua a este punto del país.

En Ampliación de Noticias, la legisladora, quien se encuentra en el Grupo N° 6 de Chiclayo para embarcar la ayuda humanitaria, detalló que Mórrope es una de las localidades más afectadas de la región, donde el “nivel del agua da hasta el cuello; así como en Olmos, donde la población ha quedado “aislada”.

Córdova también precisó que, debido a la inundación en los centros de salud de las localidades en mención, dos gestantes requieren ser trasladadas a través de puentes aéreos, puesto que se encuentran en labor de parto y no pueden ser atendidas.

“Les pido a todos los peruanos que nos ayuden con alimentos y agua. Todo está inundado, los desagües salen por todos lados, hasta en la ciudad [de Chiclayo]. Desde Olmos hasta los distritos del norte, se han perdido todos los cultivos”, declaró.

“Desde aquí invoco a todas las autoridades a seguir trabajando en conjunto”, agregó.

En ese sentido, la parlamentaria detalló que el distrito de José Leonardo Ortiz figura entre las más afectadas de la ciudad de Chiclayo, la capital de Lambayeque, ante las lluvias intensas que caen sobre la región.

Así, Córdova insistió en la necesidad de realizar obras que contemplen drenaje fluvial para mitigar los daños ocasionados por las inundaciones.

“Hay que hacer obras porque esto no es de ahorita, esto viene pasando desde hace muchos años. No tenemos un drenaje fluvial y hasta ahorita no hay solución”, sentenció.