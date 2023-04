Lambayeque: más de 300 familias fueron afectadas por el aumento del caudal del río Reque

Alrededor de 2 000 hectáreas de cultivo de tomate, camote, ají, espárragos y cebollas fueron arrasadas tras el aumento del caudal del río Reque. | Fuente: RPP

Más de 300 familias de los centros poblados El Potrero, Puerto Arturo y Monte Grande del distrito de Reque, en la provincia de Chiclayo, ubicado en la región Lambayeque, se han visto afectadas por el incremento del caudal del río Reque.

Las defensas rivereñas que existían en el sector se debilitaron ante el aumento del caudal, lo que generó que el agua ingrese y destruya diversos sembríos. Arturo Gamonal, expresidente de la central de las rondas campesinas de Reque y también agricultor de la zona, señaló que alrededor de 2 000 hectáreas de cultivo de tomate, camote, ají, espárragos y cebollas fueron arrastrados por el agua, representando una gran pérdida para los hombres de campo.

“Ya no hay ingresos para los pobladores, están trabajando como sea por otros lugares para sacar algo (de dinero)”, expresó Gamonal.

Asimismo, el exdirigente de las rondas campesinas solicitó ayuda a las autoridades para restablecer las vías de tránsito y -así- poder rescatar los productos de las partes altas, que no fueron arrasadas por las aguas del río.

“No podemos sacar los productos que se han quedado en la parte alta. Aunque el río no ha ingresado, no se pueden sacar los productos porque no hay carretera. Entonces ese es el problema, estamos tratando de ver otra forma de salida, hay, pero falta sacar el camino”, expresó Gamonal.

¿Continuarán las lluvias en el norte del país?

De acuerdo con el expresidente del Senamhi Patricio Valderrama, las lluvias intensas, acompañadas de rayos y truenos, desaparecerán a inicios de mayo en la costa norte del país. Sin embargo, las precipitaciones ligeras y moderadas continuarán, por lo que instó a los pobladores a continuar tomando sus precauciones.

“Las lluvias intensas, con rayos y truenos, podrían terminar con la llegada de mayo. (No obstante), tendríamos lluvias ligeras y moderadas durante por lo menos la mitad del año, hasta un poco más. Se espera que ciudades como Sullana y Piura registren cantidades de lluvia entre los 4 mm y 5 mm en una hora, que son mucho menores a las registradas en otras semanas, que llegaron hasta los 54 mm”, expresó el geólogo en el segmento el Observatorio del Clima de RPP Noticias.

Asimismo, las ciudades de Olmos, Motupe, Chocope y Salas, ubicadas en Lambayeque, seguirán registrando lluvias en los próximos tres días.