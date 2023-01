Más de 40 casos autóctonos de dengue se ha detectado, solo en enero, en 5 distritos de Lambayeque

En Tumán se ha registrado 32 casos de dengue solo en enero | Fuente: Andina / Referencial

El coordinador regional de enfermedades metaxénicas de la Gerencia Regional de Salud (Geresa) Lambayeque, Luis Dávila Chávarry, informó que los casos de dengue en dicha jurisdicción, en lo que va del presente año, comienzan a alcanzar cifras de alarma.

Según refirió el especialista, solo en el distrito de Tumán, provincia de Chiclayo, hay 32 casos de dengue, con lo cual se convierte en la zona con mayor cantidad de pacientes. Los casos se han reportado en las localidades de Luya y Vichayal.

Además, hay otros casos confirmados en Motupe, en el centro poblado Salitral; así como en Ferreñafe, Pátapo y Cayaltí. En suma, la Geresa Lambayeque ha indicado que hay 45 casos autóctonos de la enfermedad

Dávila indicó que hay un alto riesgo de que se siga incrementando la presencia del zancudo transmisor del dengue debido a las constantes lluvias en diferentes sectores de la región.

"Generalmente, acumulamos (cosas) inservibles en los techos de nuestras viviendas o en la parte posterior, como patios. Son en estos objetos donde se acumula agua de lluvia y se convierten en criaderos del zancudo transmisor del dengue. Debemos eliminarlos para evitar la reproducción del zancudo y evitar contagios de la enfermedad", señaló.





Campaña de erradicación



Ante esta situación, el día de hoy, jueves, se registró una jornada de fumigación del zancudo transmisor en las localidades de Luya y Vichayal, en Tumán.

"Como primera acción, ya hemos hecho el control de larvas, verificando todos los recipientes donde las personas almacenan agua. Luego de esa actividad, ya estamos con las jornadas de fumigación, en ese sentido, pedimos a la población que colaboren con las brigadas abriendo las puertas de sus viviendas", dijo Dávila Chávarry.

En Vichayal son 170 casas que serán intervenidas, mientras que, el 27 de enero, la fumigación se trasladará al centro poblado de Luya, donde el objetivo es llegar a 350 casas. En este primer día, se ha obtenido una respuesta positiva de la población, quienes dieron las facilidades la personal de salud.

"Las personas ya están sensibilizadas sobre los riesgos en su salud si no se cumple con la actividad y si no colaboran. Para hoy, se está teniendo una buena respuesta y estamos exhortando que ante los primeros síntomas de la enfermedad, no automedicarse y acudir al establecimiento de salud más cercano", remarcó.