Consejo Regional de Lambayeque rechaza pedido para transferir proyecto Olmos al Midagri

Las autoridades de Lambayeque cuestionaron la presentación del viceministro de Agricultura pues nunca convenció con sus argumentos de por qué el Midagri debería manejar el proyecto.

El Consejo Regional de Lambayeque emitió un acuerdo regional donde rechaza por mayoría el pedido del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego para transferir el primer componente del proyecto Olmos a manos de esta cartera ministerial.

El acuerdo fue realizado un día después de la presentación del viceministro de agricultura ante las autoridades de la región. En la sesión de los nueve consejeros, seis votaron a favor, uno en contra y dos se abstuvieron.

Los consejeros, en esta sesión del Gobierno Regional de Lambayeque, indicaron que la presentación del viceministro no fue satisfactoria porque de las 20 preguntas que se le hizo para explicar las pretensiones del Midagri, apenas contestó tres y nunca convenció a los asistentes.

El gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez Flores, rechazó también, en marzo pasado, la propuesta que hizo el ministro de Desarrollo Agrario, Ángel Manero, para que la segunda fase del proyecto Olmos pase a manos de su sector.

Pérez Flores remarcó que el Ejecutivo no tendría la capacidad de manejar un proyecto tan grande. Esto, en su opinión, por la pasividad y lentitud en la manera cómo trabajaron en otros proyectos emblemáticos.

El gobernador lambayecano expresó que si el proyecto Olmos, donde se irriga a más de 70 mil hectáreas de productos de agroexportación, se detiene por la demora del proceso y esta pretensión del Estado de que pase a manos del Midragri, los que asuman esta decisiones deben correr con toda la responsabilidad.

"El Estado no ha sido un buen conductor de un proyecto, no ha hecho un buen trabajo con respecto a Majes Siguas, no hizo un buen trabajo en Chavimochic o Chinecas. Lo que estamos pidiendo es que se amplíe (el plazo) hasta encontrar una empresa para que pueda conducir el proceso", manifestó para RPP.