"Mi hermana con un cable casi se ahorca pero se ha salvado porque nos hemos sumergido en el lodo", declaró a RPP. | Fuente: RPP

Sobrevivieron de milagro. La señora Amelia brindó su testimonio a RPP de como fueron los momentos en que fue arrastrada con sus familiares por un huaico tras la activación de la quebrada Cusipata, en Chaclacayo.

Ella vive en la urbanización San Bartolomé y regresó para recuperar lo poco que dejó el lodo luego que el huaico ingresara en su casa multifamiliar.

"Ayer aproximadamente a las cuatro se activó la quebrada de Cusipata y su cauce es por la pista, pero en el condominio Los Alpes reventó, sobrepasó la pared y todo se vino directamente. El portón es grande, pero con la fuerza lo abrió y nosotros estabamos con mi mamá y mi hermana cerrando la puerta y la fuerza del agua nos ha arrastrado", narró a RPP.

Ella se quedó encima de un carro que estaba flotando mientras pasaba el huaico por su vivienda y su hermana casi se ahorca con un cable ante la fuerza del agua. "Nos hemos sumergido en el lodo, mi mamá también se hundió. Nos han tenido que rescatar con soga", añadió.

También dijo que su madre sufrió una fractura en la cabeza tras el golpe. "Me he roto la cabeza, la pierna y el cuerpo. Aparte yo tengo trombosis en la pierna izquierda. He tenido tres infartos cerebrales. Me siento super adolorida y lo peor es que perdí mi casa, perdí todo", dijo la madre de Amelia en un video al que tuvo acceso RPP.

Amelia contó que fueron llevadas a emergencia y tiene una parte del pie reventado; sin embargo, volvió a su vivienda para recuperar algo de sus pertenencias. La reportera de RPP constató que el ropero se encontraba reventado, las ventanas rotas y que objetos de cocina están cubiertos de lodo.