11:52 a.m. | Desde el Hospital del Niño ubicado en el distrito de Breña, familiares de pacientes afirman que pagaron hasta 10 veces más para trasladarse con sus menores hijos y no perder sus citas médicas. Al no haber disponibilidad de transporte público, indicaron que debieron hacer el sacrificio de costear taxis porque de lo contrario tendrían que esperar un mínimo de 2 meses para la próxima consulta.