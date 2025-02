Recuperan cadáver del chofer del bus interprovincial que cayó al río Chancay tras colapso del puente

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Agentes de la Policía Nacional y miembros del Cuerpo de Bomberos lograron recuperar el cadáver del chofer del bus interprovincial de la empresa Cruz del Norte, que cayó al río Chancay, tras el colapso del puente del mismo nombre, en la provincia limeña de Huaral.

El cuerpo de Alex Juan Aguirre fue retirado con la ayuda de escaleras y sogas de la carrocería del bus siniestrado. Posteriormente, fue trasladado a la Morgue de Chancay, para continuar con las diligencias de ley.

La otra víctima mortal de este accidente fue una mujer, aún no identificada. Según testigos, ella salió por sus propios medios del bus, pero perdió la vida en el lugar. Su cadáver también fue derivado a la morgue.

Al cierre de esta nota, los policías y bomberos se dirigían hasta donde se encuentra el otro vehículo que cayó al río tras el colapso del puente. Se trata de una camioneta particular que fue arrastrada unos 200 metros por la corriente.

De acuerdo con vecinos consultados por RPP, el conductor de este vehículo logró salir por sus propios medios.



Tragedia en Huaral

Al menos dos fallecidos y 41 heridos es el saldo que ha dejado la caída de un bus interprovincial al río Chancay tras el colapso del puente del mismo nombre, a la altura del kilómetro 75 de la carretera Panamericana Norte, en Huaral.

Un ómnibus, que transportaba a más de 50 pasajeros y había partido desde Chimbote a las 5:30 p.m. con destino a Lima, cayó al río minutos antes de la medianoche, tras el colapso de la estructura del puente Chancay, que quedó partido hasta en tres partes. Además del bus interprovincial, un automóvil cayó al río.

Carlos Hurtado Pérez, uno de los pasajeros que estaba en el primer nivel del bus, detalló que acabó con un corte en la cabeza y múltiples golpes en los brazos, el cuello y las piernas. También contó que perdió el conocimiento y, cuando lo recobró, vio a varios pasajeros “heridos de gravedad”.

“Como la gente baja en el paradero Chancay, he despertado y optado por ir despierto. De un momento a otro, ha sido en uno o dos segundos, he perdido el control y recuerdo estar al frente del bus sentado, porque no podía movilizarme”, declaró.