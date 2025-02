Todo lo que se sabe sobre el colapso del puente Chancay: dos muertos y 41 heridos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Al menos dos fallecidos y 41 heridos es el saldo que ha dejado la caída de un bus interprovincial al río Chancay tras el colapso de un puente, a la altura del kilómetro 75 de la carretera Panamericana Norte, en Huaral.

Un ómnibus de dos pisos – que transportaba a más de 50 pasajeros y había partido desde Chimbote a las 5:30 p.m. con destino a Lima – se cayó al río minutos antes de la medianoche., tras el colapso de la estructura del puente Chancay, que quedó partido hasta en tres partes.

Además del bus interprovincial, un automóvil cayó al río.

Carlos Hurtado Pérez, uno de los pasajeros que estaba en el primer nivel del bus, detalló que acabó con un corte en la cabeza y múltiples golpes en los brazos, el cuello y las piernas. También contó que perdió el conocimiento y, cuando lo recobró, vio a varios pasajeros “heridos de gravedad”.

“Como la gente baja en el paradero Chancay, he despertado y optado por ir despierto. De un momento a otro, ha sido en uno o dos segundos, he perdido el control y recuerdo estar al frente del bus sentado, porque no podía movilizarme”, declaró.

Pasajero herido relata los instantes del accidente. | Fuente: RPP | Alex Juárez

En total, 22 unidades de los bomberos se movilizaron a la zona para rescatar, juntamente con los efectivos policiales y los serenos locales, a los pasajeros que quedaron atrapados en la estructura del bus.

Los rescatistas tuvieron que usar escaleras artesanales y romper las ventanas de la parte trasera del bus, para ingresar a la unidad y socorrer a los pasajeros.

El jefe de la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud (DIGERD), David Aponte, precisó que 35 heridos fueron trasladados al Hospital de Chancay, y otros seis al nosocomio de Huaral.

“En su mayoría presentan traumatismos y golpes por lo mismo del colapso del vehículo”, informó.

Cuatro de los 41 heridos serán evacuados a hospitales de la ciudad de Lima, porque requieren otro tipo de atención, según comentó el director ejecutivo del Hospital de Chancay, Carlos Pau Dulanto.

Policías y bomberos usan escalera artesanal para retirar los dos cadáveres al interior del bus. Fuente: Mirian Ccahuana (RPP)

Entre las personas heridas, figuran tres menores de edad y al menos cinco adultos mayores, además de otras personas de entre 22 a 76 años.

De momento, se conoce que entre los dos fallecidos figura el conductor, Alex Juan Aguirre Huallasco. También falleció una pasajera, pero se desconoce su identidad.

Respecto al automóvil que también cayó al río, el alcalde de Chancay, Juan Álvarez, detalló a RPP que el vehículo fue arrastrado por las aguas del río hacia la playa. Se presume que el conductor y sus acompañantes lograron huir a tiempo y ponerse a buen recaudo, porque el auto fue encontrado sin ocupantes.

¿Qué se sabe sobre las causas del colapso del puente?

Inicialmente, se deslizó la posibilidad de que las lluvias intensas que se registraron en los últimos días sean la causa de la caída del puente Chancay; sin embargo, el jefe de la Dirección Desconcentrada de Instituto de Defensa Civil (Indeci)-Huacho, Luis Sotomayor, dijo que se trataría de un colapso estructural.

Mientras tanto, Cecilia Martino, subgerente de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Provincial de Huaral, también señaló que se trató de una falla estructural del puente.

“El puente ha colapsado debido a una falla estructural, básicamente en el pilar central del puente, que tiene una longitud de 60 metros. Al afectar ese pilar central, también está afectando al otro del puente, porque [el lado] que ha colapsado es el tramo de norte a sur”, declaró Martino a RPP.

No obstante, los vecinos de la zona contaron que desde el año pasado habían alertado que el puente estaba en mal estado, por lo que culparon al alcalde de Chancay, Juan Álvarez, por la falta de mantenimiento.

“Desde el año pasado, se supo que el puente estuvo a punto de colapsar. Esto es responsabilidad del alcalde […]. Se les pidió apoyo y no hicieron nada”, denunciaron.

Concesionaria revisó la infraestructura en noviembre de 2024 e indicó que “no había ningún problema”

A su turno, el alcalde Juan Álvarez aseveró que el puente Chancay tiene una antigüedad de entre 60 a 70 años de construcción, y que la concesionaria Norvial no habría dado el mantenimiento o rehabilitación de la estructura.

“Ha tenido que hacerse una evaluación constante, un trabajo de prevención; no ha ocurrido así. Los reportes darán los resultados, porque hay documentos que se les ha cursado y se demostrará qué acciones tomaron en su oportunidad”, declaró a RPP.

Alcalde de Chancay llegó a la zona y dialogó con RPP. | Fuente: RPP

Por su parte, la concesionaria Norvial, responsable de la operación y mantenimiento de la Panamericana Norte, en el tramo Ancón-Huacho-Pativilca, no dio detalles de las causas del colapso de la infraestructura, pero sí anunció que se activaron los protocolos de emergencia y que colaborarán con las investigaciones correspondientes.

Asimismo, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez-Reyes, precisó que Norvial le informó que, en noviembre de 2024, se realizó la última “revisión estructural” del puente Chancay.

“Indican que no había ningún problema […]. Lo que hay que hacer es revisar los informes que ha preparado el concesionario como Ositrán, que es el órgano encargado de la supervisión”, comentó.

La estructura colapsó en el tramo de norte a sur. | Fuente: Mirian Ccahuana (RPP)

MTC anuncia instalación de puente modular para restablecer el tránsito sobre el río Chancay

El titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Raúl Pérez-Reyes, anunció la instalación de un puente modular, para recuperar la “transitabilidad” sobre el río Chancay, luego de que el puente construido en este punto se desplomara, tragedia que ha dejado dos fallecidos y 41 heridos.

“Estamos coordinando con el concesionario la actividad de la recuperación de la transitabilidad en la zona. Para eso, estamos desplazando un puente modular, que se va a poner y, con eso, vamos a recuperar transitabilidad de este puente, primero”, dijo a la prensa.

Este es el plan de desvío tras colapso del puente Chancay

Debido al fatal accidente, se ha cerrado el tránsito vehicular sobre el carril que no colapsó, a la espera de que se realicen las evaluaciones debidas.

Mientras no se restablezca el tránsito, se ha implementado un plan de desvíos, para que los conductores puedan continuar su ruta desde el norte del país a Lima y viceversa.

De acuerdo con un comunicado de Norvial, concesionaria de la Panamericana Norte en el tramo Ancón-Huacho-Pativilca, estableció el siguiente plan de desvío:

En dirección a Lima: los conductores deberán tomar el desvío por el óvalo Chancay hacia Huaral, con salida en el intercambio vial de Huaral.

los conductores deberán tomar el desvío por el óvalo Chancay hacia Huaral, con salida en el intercambio vial de Huaral. En dirección a Huacho: desde el tramo de Serpentín y la Variante de Pasamayo, deberán dirigirse al intercambio vial de Huaral y salir por el óvalo de Chancay.