Alud en Huaral: con apoyo de perro entrenado, rescatistas buscan a mujer desaparecida [VIDEO]

El equipo especial de la PNP que llegó a La Perla-Chaupis utiliza a un perro de raza golden retriever, llamado Fritz, que es miembro de la Policía de Rescate. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Deysi Portuguez

Un grupo de ocho rescatistas de la Policía Nacional del Perú (PNP) y dos miembros del Ejército del Perú (EP) realizan este sábado labores de búsqueda de Carmen Milla de 33 años, declarada como desaparecida tras el primer deslizamiento que cayó sobre el centro poblado La Perla-Chaupis, del distrito de Atavillos Bajo, provincia limeña de Huaral.

Según señaló la familia de la mujer, han recibido la llamada desde un celular de la víctima. Es por ello que tienen esperanzas de hallarla con vida.

"El sitio es muy peligroso"

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, José Tello, anunció que un pequeño equipo de rescate ingresará en la zona del alud para tratar de ubica a Carmen Milla.

"Técnicamente el sitio es muy peligroso para hacer ese tipo de trabajo. O sea, pico y pala, viene un huaico, murieron todos los que están ahí; y eso no debe ocurrir. Entonces, la intervención será con maquinaria y como digan los especialistas de suelos, los geólogos, que se deba hacer la intervención. Con un can, con un equipo especial pequeño, para hacer una intervención y tratar de ubicarla", dijo.

Uno de los rescatistas conversó con la enviada especial de RPP Noticias y consideró que probablemente se halla formado un "triángulo de vida" que mantenga respirando a Carmen Milla. Por tal motivo, su equipo llegó hasta el lugar de la tragedia acompañado de un perro de raza golden retriever, llamado 'Fritz', que es miembro de la Policía de Rescate.

Los rescatistas llegaron al centro poblado de La Perla-Chaupis a bordo de un vehículo del Ejército y de una camioneta de Serenazgo, ya que las tres camionetas de la Policía de Rescate se averiaron en la ruta.

José Tello y los bomberos evalúan una zona de liberación más segura para evacuar a los vecinos que pernoctan en el centro poblado. El ministro detalló que de acuerdo a la información de los especialistas la cima del cerro próximo a La Perla-Chaupis tiene una gran cantidad de agua acumulada por eso continúa el riesgo de un nuevo alud.

Además, la zona del deslizamiento se mantiene cercada ante un eventual nuevo deslizamiento de lodo y para evitar que los vecinos del lugar intenten ingresar y buscar rescatar por sus propios medios, como lo habían realizado en anteriores oportunidades.

Tragedia en La Perla-Chaupis | Fuente: RPP

"No se entiende, tartamudeando conversa"

Más temprano, Jorge Milla señaló a RPP Noticias que en la mañana del viernes logró hablar por teléfono con su hija, Carmen Milla, quien desapareció tras el alud registrado el jueves.



"Ayer a las 11 de la mañana me he contactado, no se distingue lo que conversa, no se entiende, tartamudeando conversa. Me ha contestado, no se entiende lo que conversa, repite... dejo en manos de Dios...", dijo el padre de familia entre lágrimas sobre la mujer desaparecida que tiene tres hijos.



La madre de Dani Rojas Tello (40), quien desapareció tras el segundo alud del viernes, pidió el rápido rescate del cuerpo de su hijo quien apoya en las labores de rescate.

"Son cuatro, tres hijos y mi hermano. Cuatro han estado ayudando a excarvar con la lampa, pero en ese momento la neblina se juntó y ha vuelto a reventar arriba y ha pasado por su encima, no lo he visto... yo quiero que lo saquen rápido, debe estar por acá donde empezó a excarvar para encontrar a la señorita Carmen, quiero que lo saquen porque ya vienen mis hermanos, ya viene su ataúd de Huaral. Deja dos niños, uno de 15 años está en quinto año de secundaria y otro en jardín", dijo resignada Gladys Tello.

Vecinos de La Perla-Chaupis piden ayuda para rescate de sus familiares tras deslizamiento de cerro | Fuente: RPP | Fotógrafo: Deysi Portuguez

NUESTROS PODCAST



"Espacio Vital": La Dra. Sonia Zevallos, médico psiquiatra - responsable de la dirección de adultos y adultos mayores del instituto nacional de salud mental, indicó que el estrés es una reacción que tenemos en nuestro organismo como respuesta ante una situación que nos genera tensión, no solo por la intensidad de la situación si no por la frecuencia. Así mismo manifestó que el primer paso en una situación de salud mental debería ser con el psiquiatra y no el psicólogo pero eso no se hace por que no hay suficiente número de psiquiatras.

Newsletter Las cosas como son

Fernando Carvallo selecciona la información y comparte su visión de la actualidad nacional e internacional. Suscríbete a nuestro newsletter