Huarochirí: mecánico murió aplastado por vehículo mientras lo arreglaba frente a su taller

Los vecinos se percataron que el ciudadano estaba siendo aplastado, pero falleció en el acto. | Fuente: Composición/RPP

Un mecánico falleció tras ser aplastado por un vehículo que arreglaba frente a su taller ubicado en la zona de Daniel Hipólito del distrito de Ricardo Palma, en la provincia de Huaorchirí (región Lima Provincias).

La víctima, identificada como Luis Quispe Orihuela, padecía de la enfermedad de enanismo y se encontraba realizando su labor de planchado del parachoque de una cúster, cuando de repente los frenos del vehículo se desengancharon, causando que su cuerpo fuese aplastado contra el muro de pared. Ello ocasionó su muerte instantánea.

El lugar del accidente ocurrió en la puerta de su taller de mecánica en donde la víctima trabajaba para sostener a su madre de avanzada edad.



Los vecinos de la zona refirieron que escucharon el sonido del impacto e inmediatamente trataron de ayudar al ciudadano; sin embargo, no lograron salvarlo.

Ellos indican que Quispe Orihuela era un hombre alegre y muy cotizado debido a los buenos trabajos que hacía como planchador de mototaxis y autos particulares.

La Policía cercó la zona y ya la Fiscalía disupuso el levantamiento del cadáver para las diligencias correspondientes.

Lugar donde falleció el ciudadano mientras realizaba sus actividades frente a la puerta de su taller. | Fuente: RPP

Furgoneta abandonada en SMP

Una furgoneta abandonada en la cuadra 32 de la avenida José Granda, en el distrito limeño de San Martín de Porres (SMP), se ha convertido en un refugio de personas de malvivir, además de la acumulación de basura en los alrededores de esta unidad. Ello, según la denuncia de los vecinos de la urbanización Condevilla.

A través de RPP Noticias, Ana Rojas, representante legal de la Asociación Comerciantes Juan Pablo II, se mostró preocupada por la situación y precisó que ya había intentado comunicarse con las autoridades para tratar de solucionar el problema.

"A raíz de este vehículo que se encuentra acá en la avenida José Grande se ha incrementado robos. Es una tira de fumaderos. El carro está botado y es una pestilencia. Nosotros hemos presentado documentos a la municipalidad el 28 de noviembre y ahí nos dicen que no hay plata, que no tienen grúa para llevar el carro", aseveró.

"Nosotros le hemos dicho que aunque sea mitad y mitad, y me dicen que no, que cualquier grúa no puede ingresar porque tiene un proceso y que eso tiene que autorizar la Municipalidad de Lima o la Municipalidad de San Martín de Porres. Nos sugieren también que pongamos una denuncia en la Fiscalía. Ellos han notificado al dueño del vehículo y hacen caso omiso. Lo que nosotros pedimos es que nos escuchen, que retiren ese vehículo porque acá se fomenta bastante delincuencia", agregó.