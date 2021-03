No se ha comprobado científicamente el uso de ivermectina para tratar la COVID-19. | Fuente: Agencia Andina

A pesar de que no cuenta con base científica que garantice su efectividad como medicina para tratar la COVID-19, la ivermectina lidera ventas en la mayoría de las farmacias y boticas a nivel nacional.

Como se recuerda, el Ministerio de Salud dejó a criterio de los médicos la prescripción de este antiparasitario.

¿Cuál es el riesgo de tomar ivermectina?



Consultamos con dos médicos epidemiólogos y un representante del Colegio Médico del Perú sobre los riesgos que implica tomar ivermectina sin una prolija indicación médica para combatir la COVID-19 y estas fueron sus recomendaciones.

César Ugarte- Gil, médico epidemiólogo:



“No tenemos evidencia de que funcione, no hay ninguna evidencia, incluso la Organización Mundial de la Salud ha publicado hace días que no hay evidencia de que funcione para COVID-19, y el gran problema es que la gente se está confiando de que con eso se protege. Es muy común escuchar a pacientes decir que tomaron ivermectina como preventivo, entonces bajan la guardia, no usan mascarilla, se contagian y se complican. Ahora mismo hay reportes en los hospitales, que la gran mayoría de los que están hospitalizados en UCI han tomado ivermectina. Solo si el médico tratante lo indica, no debe ser automedicada”.

Édward Mezones- Holguín, médico epidemiólogo:

“El tema de la ivermectina dejó de ser científico y académico a nivel de la población y pasó a ser un tema más de creencias y de fe. Las personas no están entendiendo razones científicas, y los procesos que hay que seguir para determinar que un medicamento puede curar o prevenir una enfermedad. Veo que esto está ocurriendo, por ejemplo en el norte del país. Hay que valorar la evidencia científica y la calidad de los estudios que podrían respaldarla”.

Alfredo Celis, vocero del Colegio Médico

"El Colegio Médico se alinea con lo que dice el Minsa. Es muy importante que no se debe utilizar la ivermectina libremente porque puedo tener la sensación de que me va a curar y termina siendo al abuso (…) menos aun por prevención".

Aumento en la demanda

Para la elaboración de este informe RPP Noticias solicitó a la Asociación Nacional de Cadenas de Boticas (ANACAB) el registro de las ventas de ivermectina entre los años 2020 y 2021, obteniéndose que si se compara la demanda de enero del 2021 con la demanda del promedio de noviembre y diciembre del 2020, el aumento resulta más del 1000%. Si se compara enero del 2021 con el promedio de enero/febrero del 2020, el crecimiento de la venta de ivermectina fue de 15 000 %.

“Hubo un incentivo a los pacientes COVID-19 a comprar ivermectina porque estaba dentro de la lista de los tratamientos del Ministerio de Salud, además se registraron varios problemas con la distribución de la receta desde el Estado. Cuando se anunció la segunda ola, las cadenas de ANACAB hemos triplicado nuestro lote de ivermectina genérico", señaló Carla Sifuentes, Directora de Asociación Nacional de Cadenas de Boticas (ANACAB)”

ANACAB es un gremio privado conformado por las principales cadenas de boticas del país: Inkafarma, MiFarma, Boticas Perú, Farmadesa y Boticas Jhodaal, que en total suman 2400 establecimientos a nivel nacional.

Desde la Asociación Peruana de Farmacias (ASPEFAR), señalaron que se vendieron alrededor de 15 millones de frascos entre enero y febrero del 2021.

“Las ventas de ivermectina aumentaron considerablemente. Como referencia tenemos un indicador que registra un incremento de 1700% entre el 2020 y 2021. En Arequipa, Huánuco, San Juan de Lurigancho, El Agustino se registra mayor incremento. Como gremio en Lima somos 800 farmacias que vendemos ivermectina. Durante la primera ola de la pandemia hubo desabastecimiento de medicamentos, en ellos estaba la ivermectina, no era accesible a la gente porque no había en el mercado”, dice Ana María Jiménez, presidenta de la Asociación Peruana de Farmacias.

"La ivermectina se vende con receta médica", señala Jiménez. Pero apunta que, como la receta se muestra en los celulares, es posible que el mismo paciente compre ivermectina en varias boticas o farmacias con la misma receta.





Ana María Jiménez, Presidente en Asociación Peruana de Farmacias, explica cual es el protocolo de venta de ivermectina en farmacias. | Fuente: RPP Noticias





Se vende ivermectina con receta médica pero también se consigue en redes sociales

Desde la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), se advierte a la población que evite adquirir medicamentos para tratar la COVID-19 a través de redes sociales, pues no existe autorización para la venta de medicamentos bajo esta modalidad.

Mientras que el Ministerio de Salud permite la venta de la ivermectina en farmacias únicamente con receta médica, en Facebook son varias las páginas que la ofrecen con tan solo el pago del precio.

Pudimos comprobar que a través de redes sociales, específicamente Facebook, se vende la ivermectina a 20 soles aproximadamente.