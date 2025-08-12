Policía detuvo a dos colombianos por hacer aparentes trabajos topográficos en Santa Rosa de Loreto

Los extranjeros no contaban con autorización oficial para realizar dichas labores en suelo nacional.

Dos ciudadanos colombianos fueron intervenidos este martes por la Policía Nacional en el puerto del distrito de San Rosa de Loreto cuando se encontraban realizando trabajos de medición satélites colocando puntos con un equipo GPS y aparentes trabajos de topografía.

Fueron los transportistas fluviales quienes avisaron de las acciones que realizaban los extranjeros. Los detenidos fueron llevados a la comisaría, donde se desarrollan las diligencias conforme a ley.

Los ciudadanos colombianos dijeron a las autoridades que se encontraban realizando trabajos de medición en el puerto para la elaboración de un expediente técnico, pero obviaron mencionar para que institución trabajan.

De acuerdo con la información preliminar, los extranjeros no contaban con autorización oficial para desarrollar este tipo de labores en el país.

El distrito de Santa Rosa, ubicado en la isla Chinería, en la región Loreto, se ha convertido en el centro del impase diplomático entre Perú y Colombia, luego de que el presidente Gustavo Petro acusara a nuestro país de haber “copado” territorio de su nación en la Amazonía.