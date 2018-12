Raúl Jerí, el médico que tiene 100 años y aún atiende a pacientes en el Hospital Dos de Mayo

El doctor sanmarquino Raúl Jerí Vásquez participó en un homenaje que hizo la Sociedad Peruana de Neurología. | Fuente: Facebook

Contar con 100 años no ha sido un impedimento para que el neurólogo y psiquiatra Raúl Jerí Vásquez continúe demostrando su vocación de servicio a sus pacientes.

Debido a su edad tuvo que jubilarse, pero fue nombrado médico consultor honorario y actualmente brinda atención ad honorem a los pacientes del área de neuropsiquiatría en el Hospital Dos de Mayo, ubicado en el Cercado de Lima.

En vísperas, la Sociedad Peruana de Neurología realizó un homenaje en honor a Jeri Vásquez, "quien a sus 100 años de vida y con una vitalidad envidiable, continúa ejerciendo su profesión, demostrando real vocación de servicio", se lee en una publicación de la página de Facebook del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas.

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos también dedicó unas palabras de reconocimiento a la labor del médico formado en esta casa de estudios, a través de sus redes sociales.



En una entrevista para el Colegio Médico del Perú (Cmp), el doctor Raúl Jerí Vásquez comentó que se siente "muy contento" de trabajar por sus pacientes. Además, aprovechó para pronunciarse sobre las condiciones de la salud pública en el Perú.

"Quisiera que se mejorara la atención en los hospitales públicos, desgraciadamente ésta no es la adecuada. Espero que se logre mejorar la atención en salud por el bien de la población”.

Asimismo, hizo hincapié en que realiza su labor de ayuda con responsabilidad y buen ánimo. “Todos los días voy al hospital Dos de Mayo muy temprano. Sé que no soy un predicador, pero soy un médico al que le gusta compartir sus enseñanzas, como también aprender de los más jóvenes. Día a día, recibo pacientes que me envían mis colegas y los atiendo con las mismas ganas que me gustaría que me atiendan a mí”, contó.