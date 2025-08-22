Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 24 de agosto | "Esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Les digo que muchos intentarán entrar y no podrán"
EP 1057 • 12:33
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP210 | INFORMES | Elecciones 2026: Presunto uso de tachas electorales para perjudicar a partidos políticos
EP 210 • 05:04
Informes RPP
Informes RPP
De promesa a producción: el largo viaje de un proyecto minero en el Perú
EP 1321 • 04:17

Sedapal cerró compuertas de Planta Huachipa tras derrame de petróleo en el río Rímac: empresa garantizó abastecimiento de agua en Lima

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

En un comunicado, el ente estatal aseguró que se han tomado las medidas para “evitar el ingreso de posibles contaminantes” a la planta de tratamiento de agua potable. El crudo cayó a las aguas de ‘El Hablador’ tras el despiste y volcadura de un camión cisterna en San Mateo.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Lima
00:00 · 01:54
Sedapal
Este es el comunicado emitido por Sedapal. | Fuente: RPP

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) aseguró que cerró las compuertas de la Planta Huachipa ante el derrame de petróleo en el río Rímac, ocurrido tras el despiste y volcadura de un camión cisterna en la Carretera Central, a la altura del distrito de San Mateo, en la provincia limeña de Huarochirí.

En un comunicado, el ente estatal aseguró que se han tomado las medidas para “evitar el ingreso de posibles contaminantes” a la planta de tratamiento de agua potable de la capital.

“Apenas conocido el hecho, Sedapal activó el Plan de Contingencia, con el objetivo de proteger la calidad del agua potable producida en nuestras plantas de tratamiento y asegurar la continuidad del servicio”, indicó Sedapal.

“Como prevención, se dispuso el cierre de las compuertas de la Planta Huachipa, para evitar el ingreso de posibles contaminantes y proteger la operación de la Planta La Atarjea”, agregó.

En ese sentido, Sedapal aclaró que las acciones adoptadas “no ponen en riesgo la continuidad del abastecimiento de agua potable”.

De acuerdo con la empresa estatal, equipos técnicos especializados se trasladaron a la zona del accidente, “para realizar la inspección visual de la fuente y tomar muestras que serán analizadas en laboratorio”.

“Asimismo, estamos trabajando de manera coordinada con la ANA y la OEFA a fin de conocer si hay afectación al recurso hídrico en el río Rímac”, sostuvo.

Accidente en la Carretera Central

Como se recuerda, esta mañana, un camión cisterna se despistó y volcó, a la altura del kilómetro 81 de la Carretera Central, en el distrito de San Mateo, en la provincia limeña de Huarochirí.  

Debido al aparatoso accidente -cuyas causas son motivo de investigación-, el petróleo que transportaba el pesado vehículo se derramó sobre la pista y discurrió hasta llegar al río Rímac.

En Ampliación de Noticias, Alfredo Cortabrazo, jefe de Defensa Civil de Matucana, indicó que personal de la Municipalidad Provincial de Huarochirí-Matucana, los bomberos y Sutran ya se encuentran en la zona para atender la emergencia.

“Estamos en el lugar, en el punto de los hechos, con la Municipalidad Provincial de Huarochirí-Matucana, preocupada por la población. Se evidenció la volcadura de un camión cisterna de petróleo a la altura de Huallatupe, que corresponde al distrito de San Mateo. Estamos con Sutran. Está también la unidad de bomberos”, señaló.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 81 de la Carretera Central.
El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 81 de la Carretera Central. | Fuente: Rotafono

Te recomendamos

Video recomendado
Tags
Sedapal Carretera Central Planta Huachipa Accidente de tránsito Huarochirí San Mateo

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA