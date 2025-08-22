Sedapal cerró compuertas de Planta Huachipa tras derrame de petróleo en el río Rímac: empresa garantizó abastecimiento de agua en Lima

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este es el comunicado emitido por Sedapal. | Fuente: RPP

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) aseguró que cerró las compuertas de la Planta Huachipa ante el derrame de petróleo en el río Rímac, ocurrido tras el despiste y volcadura de un camión cisterna en la Carretera Central, a la altura del distrito de San Mateo, en la provincia limeña de Huarochirí.

En un comunicado, el ente estatal aseguró que se han tomado las medidas para “evitar el ingreso de posibles contaminantes” a la planta de tratamiento de agua potable de la capital.

“Apenas conocido el hecho, Sedapal activó el Plan de Contingencia, con el objetivo de proteger la calidad del agua potable producida en nuestras plantas de tratamiento y asegurar la continuidad del servicio”, indicó Sedapal.

“Como prevención, se dispuso el cierre de las compuertas de la Planta Huachipa, para evitar el ingreso de posibles contaminantes y proteger la operación de la Planta La Atarjea”, agregó.

En ese sentido, Sedapal aclaró que las acciones adoptadas “no ponen en riesgo la continuidad del abastecimiento de agua potable”.



De acuerdo con la empresa estatal, equipos técnicos especializados se trasladaron a la zona del accidente, “para realizar la inspección visual de la fuente y tomar muestras que serán analizadas en laboratorio”.

“Asimismo, estamos trabajando de manera coordinada con la ANA y la OEFA a fin de conocer si hay afectación al recurso hídrico en el río Rímac”, sostuvo.

Accidente en la Carretera Central

Como se recuerda, esta mañana, un camión cisterna se despistó y volcó, a la altura del kilómetro 81 de la Carretera Central, en el distrito de San Mateo, en la provincia limeña de Huarochirí.

Debido al aparatoso accidente -cuyas causas son motivo de investigación-, el petróleo que transportaba el pesado vehículo se derramó sobre la pista y discurrió hasta llegar al río Rímac.

En Ampliación de Noticias, Alfredo Cortabrazo, jefe de Defensa Civil de Matucana, indicó que personal de la Municipalidad Provincial de Huarochirí-Matucana, los bomberos y Sutran ya se encuentran en la zona para atender la emergencia.

“Estamos en el lugar, en el punto de los hechos, con la Municipalidad Provincial de Huarochirí-Matucana, preocupada por la población. Se evidenció la volcadura de un camión cisterna de petróleo a la altura de Huallatupe, que corresponde al distrito de San Mateo. Estamos con Sutran. Está también la unidad de bomberos”, señaló.

