Camión cisterna se despistó y volcó en la Carretera Central: petróleo que transportaba se derramó y llegó al río Rímac

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Conductores y pasajeros reportaron al Rotafono de RPP un derrame de petróleo en el río Rímac tras el despiste y volcadura de un camión que transportaba el crudo a la altura del puente Huallatupe en la Carretera Central, en el distrito de San Mateo, en la provincia de Huarochirí, en Lima.

En diálogo con Ampliación de Noticias, Alfredo Cortabrazo, jefe de Defensa civil de Matucana, indicó que personal de la Municipalidad Provincial de Huarochirí-Matucana, los bomberos y Sutran ya se encuentran en la zona para atender la emergencia.

“Estamos en el lugar, en el punto de los hechos, con la Municipalidad Provincial de Huarochirí Matucana, preocupada por la población. Se evidenció la volcadura de un camión cisterna de petróleo a la altura de Huallatupe, que corresponde al distrito de San Mateo. Estamos con SUTRAN. Está también la unidad de bomberos”, señaló.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Recomendaciones a la población

Tras el derrame, el jefe de Defensa Civil recomendó a la población que abra sus ventanas para facilitar que el fuerte olor que emite el petróleo se disipe rápidamente.

“Estamos coordinando con la población para que deje ventiladas las ventanas y las puertas para que pueda ingresar el mal olor y pueda salir y no pueda estancarse en un ambiente cerrado. Entonces, ya se recomendó a la población abrir todas las ventanas para que pueda transcurrir el olor, porque es fuerte aquí en Matucana”, indicó.