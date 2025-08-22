Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Jueves 21 de agosto | (San Pío X) - "El banquete nupcial está preparado, pero los invitados no eran dignos de él. Salgan a los cruces de los caminos e inviten a todos los que encuentren"
EP 1054 • 12:03
Informes RPP
Informes RPP
De promesa a producción: el largo viaje de un proyecto minero en el Perú
EP 1321 • 04:17
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP208 | INFORMES | Trece congresistas habrían vulnerado la neutralidad, según informes de Fiscalización
EP 208 • 07:12

Camión cisterna se despistó y volcó en la Carretera Central: petróleo que transportaba se derramó y llegó al río Rímac

Derrame de petróleo en el río Rímac.
Derrame de petróleo en el río Rímac. | Fuente: RPP
Wendy Milla Loo

por Wendy Milla Loo

·

Conductores y pasajeros reportaron a RPP el aparatoso accidente registrado en el distrito de San Mateo, en la provincia de Huarochirí.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Conductores y pasajeros reportaron al Rotafono de RPP un derrame de petróleo en el río Rímac tras el despiste y volcadura de un camión que transportaba el crudo a la altura del puente Huallatupe en la Carretera Central, en el distrito de San Mateo, en la provincia de Huarochirí, en Lima.  

En diálogo con Ampliación de Noticias, Alfredo Cortabrazo, jefe de Defensa civil de Matucana, indicó que personal de la Municipalidad Provincial de Huarochirí-Matucana, los bomberos y Sutran ya se encuentran en la zona para atender la emergencia.

“Estamos en el lugar, en el punto de los hechos, con la Municipalidad Provincial de Huarochirí Matucana, preocupada por la población. Se evidenció la volcadura de un camión cisterna de petróleo a la altura de Huallatupe, que corresponde al distrito de San Mateo. Estamos con SUTRAN. Está también la unidad de bomberos”, señaló.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Recomendaciones a la población

Tras el derrame, el jefe de Defensa Civil recomendó a la población que abra sus ventanas para facilitar que el fuerte olor que emite el petróleo se disipe rápidamente.

“Estamos coordinando con la población para que deje ventiladas las ventanas y las puertas para que pueda ingresar el mal olor y pueda salir y no pueda estancarse en un ambiente cerrado. Entonces, ya se recomendó a la población abrir todas las ventanas para que pueda transcurrir el olor, porque es fuerte aquí en Matucana”, indicó.


Te recomendamos

El comentario económico del día

¿Cuál es la situación que enfrenta actualmente PetroPerú?

Durante la semana pasada se ha informado sobre el nuevo apoyo financiero que ha solicitado PetroPerú al Estado Peruano. La noticia fue criticada por distintos especialistas al resaltar la situación financiera que ha venido enfrentando la petrolera por años. Hoy conoceremos un poco más sobre las pérdidas que ha registrado PetroPerú en vista, además, de la situación de desabastecimiento de Gas Licuado de Petróleo (GLP) que han venido enfrentando diferentes regiones en el Perú.
El comentario económico del día
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
San Mateo Derrame de petróleo Carretera Central

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA