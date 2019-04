El accidente ocurrió esta madrugada en el Puente Huaura, en Huacho. | Fuente: Twitter / @MemoTrelles

“Varios compañeros salieron volando por el impacto. Yo justo media hora antes del accidente me había puesto el cinturón de seguridad. Si no me lo hubiera puesto, no estaría hablando con ustedes”.

Estas fueron las primeras palabras del militante aprista José Quilcate, uno de los sobrevivientes del accidente de tránsito de un bus interprovincial en el Puente Huaura, en Huacho, en el que murieron seis personas.

El aprista dijo que se los heridos se encuentran en el Hospital de Huacho, entre los que hay personas en estado “delicado”. “Lamentamos la pérdida de estos compañeros”, comentó.

El bus interprovincial de la empresa Sullana Tours -en el que viajaba una comitiva aprista que venía desde Piura a las exequias del expresidente Alan García- se estrelló violentamente esta madrugada contra la baranda del Puente Huaura. Seis murieron y más de 40 resultaron heridos.

En diálogo con RPP Noticias, Ricardo Pinedo, secretario de Alan García, dijo que en el bus siniestrado viajaba el dirigente apristas César Trelles Lara, expresidente regional de Piura, quien resultó herido.

“Lamentamos el deceso de estos compañeros que venían a despedir a Alan García. Desde aquí nuestras condolencias a toda la familia. Lamentamos esta trágica noticia”, dijo entre sollozos.

Miguel Ángel Anton, otro de los sobrevivientes del accidente, indicó que la comitiva de militantes apristas partió ayer en la tarde desde Piura para llegar al funeral del expresidente Alan García, quien se suicidó el miércoles antes de ser intervenido por la Policía.