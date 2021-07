Yauyos: anciana de 78 años denuncia que no puede cobrar su bono desde septiembre

La denunciante figura en el padrón de beneficiarios del BFU. | Fuente: Andina

La señora Cira Samán, de 78 años, natural de Yauyos, denunció que no puede cobrar el Bono Familiar Universal (BFU) de 760 soles desde septiembre del año pasado, dinero que necesita para cubrir sus necesidades durante la pandemia de la COVID-19.

A través del Rotafono, la anciana señaló que ha acudido al banco a hacer su cobro y le dicen que no figura en el padrón, pese a que en la web del BFU sí aparece como beneficiaria.

Además, dijo, ya ha recibido los bonos anteriores que otorgó el Gobierno a las personas de escasos recursos.

“Desde el mes de septiembre del año pasado no recibo mi bono que le ha tocado a todos. Me han dicho que vaya al banco, pero nada”, manifestó.

“Me siento burlada”

La mujer señaló que su hijo ha acudido hasta en tres oportunidades al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), pero no ha obtenido una respuesta satisfactoria.

Incluso, denunció que en una oportunidad le dijeron que le iban a dar su bono a través de los Carritos Pagadores, pero estos nunca llegaron a su vivienda.

“Me dijeron no salga de casa, que va a llegar el Carrito Pagador, y nunca llegó. (...) ya me siento burlada por esto, porque te ofrecen y luego no te dan nada”, se quejó.

La anciana actualmente sobrevive gracias al apoyo de su hijo, pero ella considera que su reclamo es justo, ya que figura como beneficiaria del BFU.



Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿La variante británica de la COVID-19 es más letal? El Dr. Elmer Huerta responde: