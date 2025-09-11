Últimas Noticias
Comunidades del Putumayo registran los niveles más altos de mercurio en la región Loreto, según estudio

Claudia Vega
Claudia Vega estuvo esta mañana en Ampliación de Noticias. | Fuente: RPP
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

En Ampliación de Noticias, Claudia Vega, coordinadora del Programa de Mercurio del CINCIA, compartió las preocupantes cifras que arrojaron un análisis en las comunicades del Bajo Putumayo.

Loreto
00:00 · 07:39

Alarma en nuestra Amazonía. Tres comunidades del Bajo Putumayo reportan los niveles más altos de mercurio en toda la región Loreto, según un estudio realizado por el Centro de Innovación Científica Amazónica (CINCIA).

Esta mañana, en Ampliación de Noticias, Claudia Vega, coordinadora del Programa de Mercurio del CINCIA, detalló que la investigación fue hecha en personas, en peces y en sedimentos de tres comunidades de la cuenca del Bajo Putumayo y los resultados se compararon con los datos reportados en las seis comunidades del Nanay-Pintuyacu, además de peces comercializados en mercados de Iquitos.

La investigación, denominada Mercurio en Loreto: exposición humana y en peces en el contexto de la expansión minera amazónica, arrojó los siguientes resultados:

-El Bajo Putumayo presenta un valor medio de mercurio en cabello humano de 15.67 mg/kg (rango: 0.59 – 50.33 mg/kg), siendo casi el doble de lo registrado en la cuenca Nanay-Pintuyacu (8.41 mg/kg).
-El 97 % de la población evaluada en el Bajo Putumayo y el 96 % en Nanay-Pintuyacu superan el límite de referencia de la OMS (2.2 mg/kg), lo que evidencia exposición crónica.
-El 81 % de las mujeres en edad reproductiva en el Bajo Putumayo y el 35% en Nanay-Pintuyacu presentan un riesgo alto, lo que podría derivar en daños neurológicos irreversibles en el desarrollo fetal y otros efectos materno-infantiles.
-El 32 % de los peces en el Bajo Putumayo, el 14 % en el Nanay-Pintuyacu y solo el 5 % de los evaluados en mercados superaron el límite recomendado por la OMS para consumo humano (0.5 mg/kg).
-Especies de peces carnívoros analizadas en cuencas y mercados como bagre lince, huapeta, paiche, pez chino y chambira, superan el límite recomendado por la OMS (0.5 mg/kg).

¿Cómo afecta en la población la contaminación por mercurio?

Claudia Vega advirtió que la contaminación por mercurio tarda años en mostrar síntomas, por lo que es calificada como una “intoxicación silenciosa”, siendo los niños y mujeres gestantes las poblaciones más vulnerables.

“Cuando la mujer está embarazada, el mercurio puede atravesar la placenta y llegar al cerebro del feto. Entonces, puede empezar a afectar negativamente el desarrollo de ese nuevo bebé”, comentó. 

“Pueden ir (generar) síntomas leves, desde problemas del aprendizaje, problemas de habla, hasta deformidades; y dejar a una persona, a un niño, afectado para toda la vida”, añadió.

Las poblaciones se intoxican principalmente por consumir peces contaminados con mercurio. “(La solución) no es dejar de comer pescado, sino comer el pescado más seguro. El pescado predador o carnívoro es el que tiene los niveles más altos, eso naturalmente”, comentó la representante de CINCIA.

Tags
Bajo Putumayo Loreto Contaminación Mercurio

