Loreto: indígenas bloquean el río Marañón y exigen ser incluidos en fondos para remediar contaminación por hidrocarburos

Un grupo de pobladores indígenas bloquean el río Marañón, pidiendo ser incluidos en el fondo de remediación de limpieza de ríos por derrame de hidrocarburos en la comunidad de Santa Rita de Castilla, en la provincia de Nauta en Loreto, informaron fuentes de RPP.



Producto del bloqueo, lanchas con carga de alimentos de primera necesidad y pasajeros, entre niños y adultos mayores, se encuentran retenidos. Luzmila Chavionqui, propietaria de una embarcación, mostró su molestia ante esta situación.

"Estamos detenidos acá y nos están diciendo que mientras no llegan las autoridades no nos van a soltar. Porque no solamente mi embarcación está acá, hay barcazas, la embarcación [...] que también esté detenida, que acaba de llegar de Yurimaguas. Hay niños, hay adultos, ellos son los que más sufren. Que vean este caso las autoridades, que vengan a ver a dar solución", dijo

Desde la Defensoría del Pueblo indicaron que otras demandas que tienen los pobladores indígenas es la existencia de más proyectos de inversión pública, que mejoren la calidad de vida de los pobladores.

Por el momento el tránsito fluvial sigue bloqueado, según los manifestantes, hasta que se conforme una mesa de diálogo donde se atiendan a sus demandas.