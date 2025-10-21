Loreto: hombre muere tras ser atacado por una anaconda en la frontera de Perú con Ecuador

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un comunero de la región Loreto perdió la vida luego de ser atacado por una anaconda mientras realizaba labores en el bosque, en una comunidad cercana a la frontera de Perú con Ecuador.

Según versiones recogidas por los moradores, la víctima aparentemente fue sorprendida por el reptil cuando se desplazaba por un sector de difícil acceso, donde abundan cochas y quebradas, hábitat natural de esta especie.

Un video difundido en medios locales muestra como un grupo de pobladores acudió en auxilio del hombre, al escuchar sus gritos de alerta; pero lo encontraron inmovilizado por la serpiente, que lo había envuelto casi por completo.

Cuerpo fue trasladado a la comunidad más cercana

Pese a los esfuerzos por liberarlo, el comunero no pudo sobrevivir, debido a la presión ejercida por el animal, característica del método de constricción que emplean estas serpientes, que alcanzan hasta los cinco metros de largo, para inmovilizar a sus presas.

Las autoridades locales fueron notificadas del hecho y trasladaron el cuerpo hacia la comunidad más cercana, mientras se realizan las diligencias correspondientes.

Hasta el momento no se ha brindado información oficial sobre la identidad de la víctima, y se espera un pronunciamiento de las entidades regionales para esclarecer con precisión las circunstancias del ataque.