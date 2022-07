En la isla Santa Rosa, en Loreto, solo hay una institución educativa de nivel escolar por lo que muchos jóvenes ven frustrados sus sueños de tener una profesión | Fuente: RPP Noticias

En la isla Santa Rosa, ubicada en la triple frontera entre Perú, Colombia y Brasil, en la provincia de Mariscal Castilla, Loreto, los jóvenes ven frustrados sus sueños de tener una carrera profesional dado que en la localidad solo hay un colegio y no hay ningún instituto de educación superior cercano.

Debido a ello, la mayoría solo tiene la opción de dedicarse al comercio fluvial o a labores agrícolas. Optar por una carrera técnica o un título profesional implica viajar hasta la ciudad de Iquitos, algo inaccesible para muchas familias humildes en la localidad.

"Me preocupa el futuro de mi hijo"

Patricia Curi tiene 4 hijos de 3, 9, 12 y 17 años. Ella está muy preocupada por el futuro del mayor ya que, en la isla Santa Rosa, no hay ninguna opción para que su hijo pueda continuar sus estudios al culminar la secundaria. Por ese motivo, consideró muy importante que el Gobierno se acuerde de la juventud que vive en las zonas de fronteras y las provincias alejadas del país.

"Sería bueno eso para que los chicos no sean motocarguistas, muchos se van a la lancha (…) Eso sí sería bueno, que hubiera un tecnológico para que tengan un mejor futuro", refirió al equipo de RPP Noticias que llegó hasta el lugar.

Según dijo, su hijo de 17 años terminará el colegio este año y teme que no pueda seguir adelante en su educación y vea frustrados sus sueños.

"Como madre, una quiere que sus hijos sigan adelante. Yo tengo un hijo de 17 años, yo no sé qué sería de su vida si yo no viera por él. Siempre he batallado por mi hijo", precisó.



Solo un colegio

Los niños y jóvenes de isla Santa Rosa tienen aseguradas su educación básica regular gracias al colegio "República del Perú" ubicado en este centro poblado. Actualmente, la institución alberga a 600 estudiantes de los niveles inicial, primaria y secundaria.

Sin embargo, si sus egresados quisieran continuar con su educación superior, esto no sería posible dado que, muchas veces, los padres de familia no tienen los recursos para enviarlos a otra ciudad a estudiar.

Por eso, los pobladores piden a las autoridades la implementación de una institución de educación superior, como un instituto tecnológico, que permita a los jóvenes seguir desarrollándose profesionalmente.