Más de 600 habitantes de la comunidad presentan síntomas de COVID-19. | Fuente: Facebook

El Apu Emerson Mucushua de la comunidad de Pucacuro, Loreto, informó que de los 100 miembros que pasaron por la prueba rápida de descarte de coronavirus, 57 dieron positivo. El reclama que se realicen más pruebas pues, como afirmó hace una semana, 600 de los 800 habitantes presentan síntomas.

"Estamos pidiendo inmediatamente que el cuerpo de salud permanezca en la comunidad de Pucacuro ya que solo han venido a sacar muestras, se han quedado dos días y ahora se están regresando a Trompeteros", expresó en La Rotativa del Aire.

Mucushua señala además que tras los resultados de la muestra, han declarado a toda la comunidad en cuarentena. Sin embargo, ellos reclaman que al no contar con un mercado propio, no pueden abastecerse de alimentos.

En esa misma línea, el Apu denunció que el alcalde del distrito ha llevado a la comunidad 60 kilos de sal que no les sirve para sobrevivir. "Eso es una burla", comentó.

La comunidad pide ayuda para que le puedan hacer llegar alimentos, ya que al ser una comunidad alejada, viven de la caza y al entrar en cuarentena, no tienen cómo seguir alimentándose.

"No tenemos un mercado para comprar un kilo de arroz, azúcar, leche. No hay nada, no podemos ir a cazar animales y esto no está dando dificultades", sostuvo.

