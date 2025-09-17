Poder Judicial dicta cuatro meses de prisión preventiva a joven de 17 años acusado por presunta violación contra escolar en Loreto

La madre de la víctima señaló que el padre del menor acusado también será incluido en la investigación tras aparentemente manipular pruebas.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Corte Superior de Justicia de Loreto dictó cuatro meses de prisión preventiva a un adolescente de 17 años acusado de presuntamente abusar sexualmente de una escolar de 16 años.

RPP conversó con la madre de la víctima, quien señaló que el padre del menor acusado también será incluido en la investigación tras aparentemente manipular pruebas. Ella cuestionó que los resultados del médico legista solo arrojen consumo de alcohol y no uso de otros estupefacientes, según lo que pudo constatar al momento en el que encontró a su hija.

"Solamente nos están dando cuatro meses para hacer todas las investigaciones que necesitamos recabar, incluido el padre de este menor porque han manipulado las evidencias y tenemos las pruebas", expresó la señora.

En los exteriores de la sede del Poder Judicial, pobladores y conocidos de la presunta víctima participaron de una protesta para exigir justicia. En tanto, la audiencia se realizó con presencia del imputado y la víctima, acompañados por sus respectivos abogados.

El adolescente fue trasladado al Penal de Iquitos para cumplir con la medida judicial mientras continúen las investigaciones.