Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Informes RPP
Informes RPP
Rotafono, 39 años de periodismo de servicio
EP 1327 • 03:43
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Novelas contra el olvido
EP 35 • 40:34
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP216 | INFORMES | Cédula electoral 2026: lo que debes saber para votar por senadores y diputados
EP 216 • 03:15

Poder Judicial dicta cuatro meses de prisión preventiva a joven de 17 años acusado por presunta violación contra escolar en Loreto

El acusado fue trasladado al Penal de Iquitos.
El acusado fue trasladado al Penal de Iquitos. | Fuente: Andina/Referencial
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

La madre de la víctima señaló que el padre del menor acusado también será incluido en la investigación tras aparentemente manipular pruebas.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Loreto
00:00 · 00:25

La Corte Superior de Justicia de Loreto dictó cuatro meses de prisión preventiva a un adolescente de 17 años acusado de presuntamente abusar sexualmente de una escolar de 16 años.

RPP conversó con la madre de la víctima, quien señaló que el padre del menor acusado también será incluido en la investigación tras aparentemente manipular pruebas. Ella cuestionó que los resultados del médico legista solo arrojen consumo de alcohol y no uso de otros estupefacientes, según lo que pudo constatar al momento en el que encontró a su hija.

"Solamente nos están dando cuatro meses para hacer todas las investigaciones que necesitamos recabar, incluido el padre de este menor porque han manipulado las evidencias y tenemos las pruebas", expresó la señora. 

En los exteriores de la sede del Poder Judicial, pobladores y conocidos de la presunta víctima participaron de una protesta para exigir justicia. En tanto, la audiencia se realizó con presencia del imputado y la víctima, acompañados por sus respectivos abogados.

El adolescente fue trasladado al Penal de Iquitos para cumplir con la medida judicial mientras continúen las investigaciones.

Video recomendado
Tags
Loreto Violación Poder Judicial Fiscalía

Más sobre Loreto

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA