Actualidad Loreto: cambista terminó con una fractura en la cabeza tras frustrar asalto en Iquitos

Un cambista, identificado como Orlando Chachapoyas Pérez, de 47 años, terminó con una fractura en el cráneo luego de frustrar un asalto al enfrentarse a dos delincuentes. El hecho ocurrió en la cuadra 4 de la calle Condamine, en la ciudad de Iquitos, en la región Loreto.

La víctima contó que se encontraba en su negocio cuando se percató de que los delincuentes lo amenazaban con un arma de fuego mientras le pedían el dinero. En esos momentos, arrojó a un lado su celular y el canguro donde llevaba el dinero, por lo que los delincuentes intentaron dispararle, pero se les trabó el arma. No obstante, lo golpearon en la cabeza dejándolo inconsciente.

“Veo a mi costado que me estaban apuntado con un arma, pidiéndome el bolso. Empieza el forcejeo y me golpean la cabeza. Y ahí todos gritaron y me empiezan a auxiliar. Se sale el tipo y dicen que afuera le esperaba un señor. Tuve la suerte que no salió la bala. El delincuente apuntó a mis trabajadores. Yo estaba tendido en el piso”, dijo Orlando Chachapoyas a RPP.

Pide más presencia de agentes policiales

El hombre, quien también es dueño de una agencia de ventas de pasajes para vuelos aéreos, agregó que los delincuentes lo persiguieron desde que salió de una agencia bancaria. Diez minutos después, lo interceptaron en su negocio. Al notar la presencia de más personas, los delincuentes huyeron en una mototaxi donde llevaban bolsas de pan. Aparentemente, utilizaban la fachada de repartidores de productos a panaderías para evitar sospechas.

Pese a sus heridas expuestas, Orlando Chachapoyas continua con sus actividades cotidianas utilizando una venda en la cabeza. La víctima exige mayor presencia policial en el centro de Iquitos, donde se ha reportado hasta tres robos esta semana.