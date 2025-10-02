Loreto: ciudadano chileno fue asesinado y sus restos enterrados en la carretera Iquitos-Nauta

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La víctima fue identificada como Felipe Carlos del Pozo Muñoz, de 71 años. | Fuente: RPP

Un ciudadano de nacionalidad chilena fue encontrado sin vida en el kilómetro 21 de la carretera Iquitos–Nauta, en la región Loreto.

El extranjero, identificado como Felipe Carlos del Pozo Muñoz (71), se encontraba reportado como desaparecido y fue enterrado en la mencionada vía por presuntos delincuentes, quienes previamente lo tenían secuestrado en su vivienda.

Según informaron fuentes policiales, los criminales lo mantuvieron cautivo en su inmueble con la intención de robarle; sin embargo, terminaron asesinándolo.

Tras encontrar el cadáver de la víctima, la Policía capturó a tres presuntos responsables del crimen, quienes intentaban ingresar nuevamente a la vivienda de la víctima. Los sujetos fueron identificados como Jim del Águila (23), Mara Sandoval y Hendrix Papa Palileo.

Por otro lado, el vehículo del extranjero fue hallado frente a la casa de la madre de uno de los detenidos, en el sector Santo Tomás en San Juan.

De acuerdo con la PNP, los delincuentes obligaron a la víctima a entregar sus claves bancarias. No obstante, al no obtenerlas, golpearon a Del Pozo Muñoz hasta acabar con su vida.

Investigaciones

El caso ya es investigado por un equipo especial de la Policía y el Ministerio Público.

Al cierre de esta nota, aún no se ha realizado el levantamiento del cadáver y la reconstrucción del caso. Asimismo, los restos del ciudadano chileno aún se encuentran en la morgue de Iquitos.