Loreto: padres denuncian presencia de gusanos en el lago turístico de Quistococha, donde se bañaban sus hijos

Los padres denunciaron que sus hijos sufrieron picazón tras bañarse en la laguna de Quistococha debido a la presencia de gusanos. Debido a ello, exigieron un mayor mantenimiento del recinto turístico.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los papás se percataron de la existencia de gusanos en las ropas de sus hijos. | Fuente: RPP

Un grupo de padres de familia denunció la presencia de gusanos en el lago turístico de Quistococha, en Iquitos (Loreto), en el cual entraron a bañarse sus hijos como parte de una delegación del jardín escolar Corazón de Jesús, del distrito de Belén.

Según los padres, sus hijos los alertaron de presentar una comezón en diversas partes del cuerpo. Posteriormente, cuando los niños fueron revisados, los papás se percataron de la existencia de los gusanos.

“Les picaba y ellos los miraban y veían que [los gusanos] estaban pegados en la piel y en las rocas. Que se haga un mantenimiento [en la laguna] porque se supone que esto es un lugar turístico, donde vienen turistas, incluso cuando estábamos reclamando, vinieron un grupo de turistas y escucharon lo que estábamos reclamando de los gusanos y dieron media vuelta, qué imagen vamos a dar”, indicó una madre a RPP.

Los afectados acudieron de inmediato a reclamar a la administración del recinto; sin embargo, denunciaron que les respondieron -de forma irónica- que debido a la presencia de gusanos, se había aplicado un “descuento” en el costo de las entradas.

Asimismo, los papitos cuestionaron que el negocio turístico no les haya devuelto el valor de las entradas tras el incidente.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

¿Falta de limpieza?

Conocedores de la laguna de Quistococha indicaron que lo más probable es que los gusanos hayan aparecido debido a la falta de limpieza, lo cual genera presencia de agua estancada.