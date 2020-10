Más de mil ciudadanos exigen que el premier Walter Martos llegué a la Estación 5 de Loreto. | Fuente: Cortesía

Desde hace 10 días siete pueblos indígenas aguajunas de la provincia de Datem del Marañón, región Loreto, acatan un paro indefinido exigiendo al Gobierno ejecutar proyectos en los sectores de Educación, Salud, Transporte y Comunicaciones y cumplir con compromisos que datan de 1998.

El representante aguajuna, Bartolomé Ampush, informó que para llamar la atención del Gobierno Central decidieron ingresar pacíficamente a la Estación 5 de Petroperú y que estarán ahí hasta la llegada del premier Walter Martos.

“El Ejecutivo no responde hasta ahora sobre el financiamiento de los proyectos que necesitamos. Entonces la decisión el pueblo es levantar y hacer cierre de Petroperú, ingresar a su local, pero sin afectar ningún material de la empresa”, dijo Bartolomé Ampush.

Son más de mil personas que formaron diferentes piquetes de lucha para bloquear la carretera de acceso al distrito de Manseriche y los ingresos a las estaciones 4 y 5 de Petroperú.

En el lugar también se encuentra un contingente policial, integrado por 30 agentes, que según el representante aguajuna se encuentran en buen estado y no han tenido contacto debido a que las marchas son pacíficas.

El pliego de reclamos, elaborado por los apus de los siete pueblos indígenas aguajunas, consta de 22 puntos, en los que resalta la culminación del eje vial 04, enmarcado en el acuerdo de Paz firmado con Ecuador en 1998.

Exigen la construcción de hospitales del Minsa y de EsSalud para los ciudadanos de las provincias de Datem del Marañón (Loreto) y Condorcanqui de la región Amazonas.

También piden la instalación de antes de telefonía 4G, mejoras de la cobertura de Internet, instalación de estos servicios en los centros educativos y oficinas de OSIPTEL y OSIRMING para la atención de reclamos de los ciudadanos de las provincias de Condorcanqui (Amazonas) y de Datem del Marañón.

Otro pedido es que el Banco de la Nación tenga una sede en el distrito de Manseriche y la creación de comisarías.

Los apus indicaron que están cansados de que por 22 años el Estado no atienda sus reclamos o no cumpla con sus ofrecimientos por lo que no dejarán la Estación 5 de Petroperú hasta que llegué el premier Walter Martos y varios ministros.

Indicaron también que sus protestas son pacíficas por lo que esperan que no sean reprimidos.