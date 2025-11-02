Loreto: Decomisan droga escondida en camas de madera durante operativo Antidrogas en Iquitos

La ilegal mercancía tenía como destino, según la PNP, la ciudad de Nauta. El conductor de la unidad fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía para las investigaciones correspondientes.

La Policía Nacional, en un operativo conjunto con la Fiscalía, decomisó alrededor de 68 kilos de cocaína que estaban ocultas dentro de camas de madera que eran transportadas en un mototaxi.

La intervención se realizó en la intersección de las calles Tacna y Morona, en la ciudad de Iquitos, región Loreto.

El conductor de la unidad no pudo justificar el origen ni el destino de la carga. Tras la revisión del vehículo, se hallaron varios compartimentos acondicionados para esconder los paquetes de droga.

De acuerdo con las primeras diligencias, el cargamento habría salido del sector de Alto Monte en la frontera de Perú con Colombia, con destino a la ciudad de Nauta, lo que presume la existencia de una ruta usada para el traslado de droga hacia el interior de la región.

El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía para continuar con las investigaciones que permitan determinar la procedencia del estupefaciente y las posibles conexiones con redes dedicadas al narcotráfico.