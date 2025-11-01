Preocupación en Loreto: reportan brote de influenza con más de 130 personas hospitalizadas

Más de 130 personas permanecen internadas con síntomas de influenza, tras un brote de esta enfermedad respiratoria que se viene reportando con mayor frecuencia en la comunidad de Barranca, en la provincia del Datem del Marañón, en Loreto, informó el infectólogo del Hospital Regional de Loreto, Juan Carlos Celis.

Celis explicó que los principales tipos detectados son la influenza H3N2, H1N1 (también conocida como influenza aviar) y el rinovirus. Indicó que la influenza H3N2 es una gripe fuerte que puede causar bronquitis y, en casos graves, neumonía, lo que lleva a que muchos pacientes requieran hospitalización.

"Es un brote fuerte de influenza. La variedad que se ha aislado es influenza H3N2, hay influenza H1N1 también, que es la famosa influenza aviar de hace años, ahora se llama influenza H1N1. Loreto está pasando por lo mismo. Por ejemplo, hay un brote reportado en Datem del Marañón, en Barranca, en una población cautiva, creo que es un internado, hay ciento treinta y tantos casos de influenza", declaró a RPP.

Por otro lado, Celis señaló que la COVID-19 ha pasado a ser una enfermedad endémica en Loreto, sin casos graves recientes.

Además, recordó que la influenza H3N2 está reapareciendo después de dos años, por lo que recomendó vacunarse, especialmente a adultos mayores, niños y personas con enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes o bronquitis.