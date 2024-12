Loreto: detienen a mujer acusada de gastar 32 mil soles destinados para fiesta de promoción de colegio [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Actualidad Loreto: detienen a mujer acusada de gastar 32 mil soles destinados para la realización de fiesta de promoción

Una mujer fue detenida en la Comisaría PNP de Iquitos tras ser acusada de gastarse 32 mil soles que estaban destinados para la realización de una fiesta de promoción del colegio parroquial San Martín, ubicado en la calle Soledad, en pleno centro de la ciudad, en la región Loreto, informó la Policía Nacional del Perú (PNP).

Las madres de familia buscaron a la mujer, identificada como Liz Cardama Calvo, de 35 años, quien era la encargada de recibir todas las cuotas de dinero que iba a ser utilizado para la fiesta de promoción del sexto grado del nivel primario del colegio. Ellas narraron que la mujer les dijo que se gastó el dinero en la construcción de su casa.

“La promoción no se va a llegar a dar porque no hay la plata. Se ha llevado 32 mil soles. Su única justificación que dio es que se ha gastado la plata arreglando su casa y que no tiene cómo devolverla”, dijo una de las madres de familia a RPP.

Mujer fue detenida

Tras los constantes reclamos y ante la negativa de la devolución del dinero, las madres de familia formalizaron la denuncia policial. Posteriormente, la mujer fue detenida y puesta a disposición de la Comisaría PNP de Iquitos.

Los afectados se mostraron muy afectados, ya que la fecha de la fiesta de promoción está muy cerca y ni siquiera han cancelado el total del monto para el alquiler del local, por lo que prevén que el evento no se realizará.