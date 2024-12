Loreto: exalcalde y colombiano fueron detenidos por presunta extorsión a alcalde de Putumayo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Loreto Loreto: exalcalde y ciudadano colombiano fueron detenidos por presunta extorsión a alcalde de Putumayo

RPP accedió a un audio donde el ciudadano colombiano presuntamente le estaría cobrando una deuda al actual alcalde de Putumayo. | Fuente: RPP

Un exalcalde y un ciudadano de nacionalidad colombiana fueron detenidos por un presunto caso de extorsión. El exburgomaestre ha sido acusado por el actual alcalde de la provincia de Putumayo, en la región Loreto, César Campos Asenjo, de mandar al extranjero a cobrarle una supuesta deuda que asciende a 50 mil soles, según informaron fuentes policiales a RPP.

En un audio al que accedió el equipo de RPP, se puede escuchar al ciudadano colombiano Jhon Franquin Calderón Becerra (45) cobrarle la aparente deuda de un préstamo al actual alcalde Campos. El burgomaestre no habría cumplido con el pago de este dinero. El otro implicado es Claudio Shapiama Noteno (42), quien es exalcalde del distrito de Yaguas en la provincia de Putumayo.

“Usted le debe una parte de unos contratos que ustedes tuvieron con el hombre de una plata. No sé qué temas tengas con él. Usted le quedó mal y se cerró en que no le iba a pagar esa cuenta. Yo le dije al hombre: ‘parcero, yo no tengo nada que ver con eso, vengo por mi plata que le presté a usted’”, se escucha en parte del audio.

Alcalde reconoce deuda, pero afirma que la canceló

En esa línea, el alcalde César Campos reconoció que tenía una deuda de 8 mil soles con Claudio Shapiama Noteno, pero asegura que la canceló.

Asimismo, tras la denuncia, agentes de la comisaría de Belén, en la provincia de Maynas, realizaron una redada para dar con la captura de ambas personas.